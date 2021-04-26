В 29 районах Нижегородской области не найдено новых случаев заражения

По сообщению пресс-службы губернатора и правительства Нижегородской области, стало известно, что за минувшие сутки не было выявлено новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в 29 муниципалитетах.
Отметим, что общее число зараженных коронавирусной инфекцией в Нижегородской области составляет 113 273 человека. В частности, в самом Нижнем Новгороде проживают 49 431 зараженный, а остальные 63 842 человека – распределены по районам и городским округам региона.
Территории Нижегородской области с высоким количеством человек, зараженных коронавирусом, находятся в Дзержинске (9 242 человека) и на Бору (5 635 человек). Следом идёт Павловский (2 964 человека) и Балахнинский (2 875 человек) районы.
Наименьшее количество человек, зараженных коронавирусом, отмечено в Первомайском районе (114 человек) и Спасском районе (159 человек).
Данные по районам Нижнего Новгорода:
Автозаводский – 12 100
Ленинский – 7 547
Советский – 6 956
Московский – 5 245
Канавинский – 5 110
Сормовский – 5 093
Приокский – 3 798
Нижегородский – 3 582
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