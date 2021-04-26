В 29 районах Нижегородской области не найдено новых случаев заражения

По сообщению пресс-службы губернатора и правительства Нижегородской области, стало известно, что за минувшие сутки не было выявлено новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в 29 муниципалитетах.

Отметим, что общее число зараженных коронавирусной инфекцией в Нижегородской области составляет 113 273 человека. В частности, в самом Нижнем Новгороде проживают 49 431 зараженный, а остальные 63 842 человека – распределены по районам и городским округам региона.

Территории Нижегородской области с высоким количеством человек, зараженных коронавирусом, находятся в Дзержинске (9 242 человека) и на Бору (5 635 человек). Следом идёт Павловский (2 964 человека) и Балахнинский (2 875 человек) районы.

Наименьшее количество человек, зараженных коронавирусом, отмечено в Первомайском районе (114 человек) и Спасском районе (159 человек).

Данные по районам Нижнего Новгорода:

Автозаводский – 12 100

Ленинский – 7 547

Советский – 6 956

Московский – 5 245

Канавинский – 5 110

Сормовский – 5 093

Приокский – 3 798

Нижегородский – 3 582

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