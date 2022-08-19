Режим ЧС введен в Нижегородской области из-за лесного пожара. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Режим чрезвычайной ситуации введен в Нижегородской области с 18 августа в связи с лесным пожаром, бушующим на востоке региона. Зоной ЧС признан городской округ Воротынский, сообщил губернатор Глеб Никитин в своем телеграм-канале.

- Введение режима ЧС позволит нам предельно оперативно выделять финансы на привлечение дополнительных сил и средств на ликвидацию чрезвычайной ситуации. Необходимо привлечь дополнительную технику, снабдить ГСМ, людей, кто работает на месте, обеспечить питанием, водой, - пояснил глава региона.

По его словам, к борьбе с пожаром планируется привлечь авиадесантников из Тюмени – у них большой опыт работы в болотистой местности, а именно такой ландшафт в зоне возгорания. По последним данным ГУ МЧС России по Нижегородской области, общая площадь, пройденная огнем в Воротынском районе, составляет 3,3 тысячи гектаров, из них 800 гектаров находится в стадии активного горения, огонь перекинулся на территорию Республики Марий Эл. Ситуацию осложняет жара, отсутствие осадков и ветер, который усилился со вчерашнего дня.

В связи с режимом ЧС с 19 августа вводится запрет на посещение лесов на территории всей Нижегородской области, в том числе запрещается охота. Кроме того, возможно временное отключение электричества в районах, где установились высокие классы пожарной опасности.

- Главы сопредельных районов работают теперь в режиме мобилизации. Нужно готовить пункты временного размещения, если огонь будет подходить к населённым пунктам. Проводим подготовку к возможной эвакуации из ближайшего к возгоранию населённого пункта. Если будет необходимо, оперативно проведём эвакуацию, -

Напомним, лесной пожар в Воротынском районе вспыхнул в минувший понедельник, и уже на следующий день смог и запах гари добрался до Нижнего Новгорода и окутал ближайшие населенные пункты. По прогнозам синоптиков, такая ситуация может наблюдаться до конца недели, пока ветер не поменяет свое направление.

Прокуратура уже начала проверку по факту лесного пожара в Воротынском районе, министру лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Нижегородской области вынесено представление об устранении нарушений закона.