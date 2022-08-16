Режим ЧС введен в Воротынском районе из-за лесного пожара.
Фото: Иван МАКЕЕВ
Режим ЧС местного масштаба ввели в Воротынском районе из-за лесного пожара, которым охвачены местные леса. Об этом рассказали в Министерстве лесного хозяйства Нижегородской области.
Возгорание произошло в болотистой труднопроходимой местности, не на торфянике. Ближайший населенный пункт находится в 22 километрах отсюда, и местным жителям на сегодняшний день ничего не угрожает.
По данным на 15 августа, площадь пожара составляет 110 га. Со стихией борются более 150 человек – это и специалисты минлесхоза, и пожарные МЧС. Задействовано 59 единиц различной техники: вездеход, пожарные автоцистерны, тракторы, тралы и прочее.
- Пожар в Воротынском районе – единственный действующий в настоящее время на землях лесного фонда в регионе. За минувшие сутки новых лесных пожаров не зарегистрировано, - отмечают в региональном минлесхозе.
По словам министра лесного хозяйства Нижегородской области Романа Воробьева, мониторинг лесов идет в круглосуточном режиме.
- 101 камера следит за пожарной безопасностью в лесах. Задействованы все силы ведомства, включая современную систему мониторинга «Лесохранитель». Также усилено авиационное и маршрутное патрулирование лесов, в том числе с использованием квадрокоптеров, - подчеркнул Роман Воробьев.
Напомним, до 19 августа в лесах Нижегородской области действует высокая и чрезвычайная пожароопасность из-за установившейся сухой и жаркой погоды.