Более 600 человек тушат лесной пожар в Воротынском районе. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

На востоке Нижегородской области продолжается борьба с крупным лесным пожаром, который вот уже шестые сутки бушует в Воротынском районе. По последним данным регионального управления МЧС, на сегодняшний день площадь пожара составила 4110 гектаров.

В паре десятков километров от зоны пожара находится поселок Кузьмияр, в котором проживает около 600 человек. Накануне вечером прошла информация, что якобы здесь началась эвакуация. Однако эти слухи не нашли подтверждения: как выяснилось, вывезли нескольких детей по желанию родителей, а также некоторых пациентов местного психоневрологического интерната.

Для работы в болотистой местности были привлечены пожарные десантники из Тюмени. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

- Умеют же люди фантазировать! Зачем сеять панику? Все остались, уехали дети по желанию родителей (один автобус), эвакуировали ПНИ. Не поедем мы никуда. 2010-й год пережили, и это вытерпим, - написала в соцсети местная жительница Наталья Р.

Про 2010 год женщина вспомнила не случайно: 12 лет назад природный пожар бушевал на том самом месте, где горит лес сейчас.

Начальник Михайловской лесопожарной станции Александр Дорофеев подтвердил, что необходимые меры для возможной эвакуации приняты, но пока она не проводится.

- Да, из-за ветра сильное задымление, но пожар пока держим вдалеке от Кузьмияра, - написал он.

Однако многие кузьмиярцы заметно нервничают, и это понятно. Если жители Нижнего Новгорода могли видеть легкую дымку и ощущать слабый запах гари, то в самом Кузьмияре из-за дыма не видно даже солнца.

В самом поселке Кузьмияр из-за дыма не видно солнца. Фото: Соцсети

- Дым столбом, запах гари, от которого уже болит голова. Ничего хорошего, - поделилась местная жительница Татьяна Т.

В настоящее время горящие леса в Воротынском районе тушат с воздуха.

- Привлекается два вертолета Ми-8 МЧС России. Произведено 58 сбросов общим объёмом 174 тонны воды, - рассказали в МЧС.

Здесь труднопроходимые места и болота, в которых тяжелая техника тонет. Фото: Александр Дорофеев

На месте работают 638 человек и 143 единицы техники. Привлечены силы и средства Республик Татарстан и Чувашской Республик, Нижегородской, Пензенской, Кировской областей.

Минувшей ночью к месту ЧП также прибыли пожарные-десантники из Тюмени – у них большой опыт борьбы с огнем в болотистой местности.

Горит более 4 тысяч гектаров. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

- Работа ведётся в круглосуточном режиме. Аэромобильные группировки МЧС России, добровольцы, а также силы и средства РСЧС продолжают работы по тушению на наиболее сложных участках, - сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Однако пока пожар локализовать не удается. В Нижегородской области введен режим ЧС и запрещено посещение лесов на территории всего региона. «Комсомолка» будет следить за развитием событий.

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Тушение пожара проходит с большими трудностями, мешает то ветер, то болота, занимающие территорию почти в тысячу гектар. О том, каково тушить пожар в труднодоступной местности, «КП – Нижний Новгород» рассказал начальник Михайловской лесопожарной станции Александр Дорофеев (подробности).