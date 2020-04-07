2020-04-07T16:54:14+03:00
Коронавирус Covid-19

В Нижнем Новгороде выписали еще пять человек, переболевших коронавирусом

На сегодняшний день число выздоровевших увеличилось до 13
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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В Нижнем Новгороде выписали еще пять человек, переболевших коронавирусом.В Нижнем Новгороде выписали еще пять человек, переболевших коронавирусом.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Еще одна хорошая новость для всех нижегородцев – сразу пять человек, переболевших коронавирусом, сегодня выписали из инфекционной больницы № 2. Радостной новостью с жителями региона поделился губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

- Сегодня из нижегородской больницы были выписаны еще пять горожан, у которых ранее был диагностирован коронавирус, - рассказал Глеб Никитин. - Таким образом, число выздоровевших выросло до 13 человек. Но это не повод расслабляться.

По словам губернатора, сейчас исследуются тесты тех, у кого подозревают коронавирусную инфекцию. Кроме того, на верификации находятся уже сданные тесты. Таких в регионе насчитывается больше двух десятков человек.

- В скором времени мы ожидаем увеличения количества подтвержденных случаев, - поделился глава региона. - Мы готовы к такой ситуации. Самое главное сейчас не пренебрегать правилами и строго соблюдать режим самоизоляции.

Напомним, по последним данным, коронавирусная инфекция в Нижегородской области была обнаружена у 56 человек. 13 из них в настоящее время уже полностью выздоровели и покинули больницу. К сожалению, двух пожилых пациенток с хроническими заболеваниями спасти не удалось. Одной из них было 83 года, другой – 80 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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