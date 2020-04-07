В Нижнем Новгороде выписали еще пять человек, переболевших коронавирусом

Еще одна хорошая новость для всех нижегородцев – сразу пять человек, переболевших коронавирусом, сегодня выписали из инфекционной больницы № 2. Радостной новостью с жителями региона поделился губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

- Сегодня из нижегородской больницы были выписаны еще пять горожан, у которых ранее был диагностирован коронавирус, - рассказал Глеб Никитин. - Таким образом, число выздоровевших выросло до 13 человек. Но это не повод расслабляться.

По словам губернатора, сейчас исследуются тесты тех, у кого подозревают коронавирусную инфекцию. Кроме того, на верификации находятся уже сданные тесты. Таких в регионе насчитывается больше двух десятков человек.

- В скором времени мы ожидаем увеличения количества подтвержденных случаев, - поделился глава региона. - Мы готовы к такой ситуации. Самое главное сейчас не пренебрегать правилами и строго соблюдать режим самоизоляции.

Напомним, по последним данным, коронавирусная инфекция в Нижегородской области была обнаружена у 56 человек. 13 из них в настоящее время уже полностью выздоровели и покинули больницу. К сожалению, двух пожилых пациенток с хроническими заболеваниями спасти не удалось. Одной из них было 83 года, другой – 80 лет.