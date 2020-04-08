Давид Мелик-Гусейнов: «Пик коронавируса в Нижегородской области ожидается к 15 апреля»

Заместитель губернатора Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов рассказал Руслану Станчеву в проекте «Герои Волги» о том, как школьники адаптируются к дистанционному обучению и возможных сроках переноса Единого госэкзамена.

- Сложная у нас ситуация сейчас с вирусом, неоднократно про это говорили и будем про это говорить. Сегодня я хочу обсудить начавшиеся с 6 апреля новые вехи в образовании – дистанционное обучение. В первые дни начались косяки, провисший сервис по всей стране, непонимающие, что делать, родители, падающий интернет, потому что провайдеры были к такому не готовы. Расскажите в двух словах, что происходит?

- Давайте сначала. Есть платформы, на которые заходят и учителя, и ученики. Через нее знания передаются от учителя к ученику, а ученик через нее же передает информацию учителю об усвоении материала. То есть эта платформа - некое связующее звено между двумя субъектами. Она представляет собой некую IT-программу, которая размещена в Интернете. Когда большое количество пользователей в один час начинают пользоваться каким-то сайтом, возникают определенные сложности: платформа начинает медленно работать. Никто никогда не думал, что придет коронавирус, и всех учеников нужно будет вести через интернет-платформу. Но за неделю, пока были условные каникулы, мы очень много сделали с партнерами по цифровому направлению, по многим районам уже проведена работа по увеличению пропускной способности интернет-трафика. Не везде это еще прошло, но тем не менее процесс идет. Думаю, еще нужна неделя-полторы, чтобы как-то стабилизировать ситуацию. Кроме того, будет разнесен трафик пользования этими интернет-платформами по времени. Допустим, одни будут начинать в 8:30, другие присоединятся в 9:00, третьи – в 9:30 и так далее.

- Какие существуют платформы на сегодняшний день?

- Их более восьми: «Дневник.ру», например. Также у «Сбербанка» хорошая платформа, которую все сейчас хвалят. И Нижегородская область, между прочим, первая в России по использованию платформы «Сбербанка» - она бесплатная, я сегодня лично ее тестировал. Зашел, связался с учителем, у меня был урок английского языка, я был учеником 7 класса, проходил тесты, сделал упражнения. Учитель со мной пообщалась, сделала какие-то правки в отношении того, что я правильно и неправильно сказал, я заполнил тест, и мы попрощались до следующего раза. То есть платформа как визуальная, так и для проведения тестов готова на 100%. Сейчас остается последний шаг, который остается докрутить и улучшить, – это трафик.

- Мне кажется, дети в этом плане готовы даже больше, чем родители. Но как быть родителям, которые оказались в такой ситуации? Это достаточно непростая психологическая история, все сидят дома на самоизоляции. Какие советы дадите родителям? Как им адаптироваться, на что обратить внимание?

- Во-первых, надо успокоиться. Оставайтесь позитивными, относитесь ко всему легко, это не ужас-ужас, а просто новая реальность, в которой мы все живем, временно живем. Ни в коем случае не нужно накручивать себя, ребенка, эмоционировать и ругаться. Надо качать как можно больше позитива, потому что дети это видят, мгновенно впитывают. Во-вторых, если возникают какие-то сложности, не стесняйтесь. У всех есть мобильные телефоны, чаты по классам, задавайте вопросы классным руководителям. Мы со своей стороны будем до них всех доводить необходимые инструкции. Да, это может небыстро произойти, или классный руководитель что-то не прочитает вовремя. Но, тем не менее, такими вопросами и ответами мы сможем эту систему стабилизировать и сделать ее реально работающей на какое-то время, пока дети снова не пойдут в школы. Я был приятно удивлен, когда наши нижегородские учителя настолько быстро адаптировались. Я думал, придется их учить, открывать какие-то курсы, но нет – мгновенно приспособились. Люди, работающие в этой системе, понимают, какими навыками нужно овладеть. И наши учителя этими навыками владеют.

- Что с ЕГЭ?

- На федеральном уровне сейчас готовятся определенные инструкции по тому, как будут проходить ЕГЭ. Скорее всего, сроки будут сдвинуты. Мы пока не понимаем, на какие даты выпадет начало. Прорабатывается и тот вариант, что экзамены пройдут дистанционно.

- Что с детскими садами?

- Они пока закрыты в целом, но открыты малокомплектные дежурные группы для тех детей, родители которых работают на непрерывном производстве. Групп там достаточное количество, они есть и в городах, и на сельских территориях. Если возникнут потребности, мы еще их развернем.

- Вернемся к коронавирусу. Ситуация в Нижегородской области далека от идеальной. Когда мы ждем пик? Готовы ли к этому?

- Мы ждем пик с 15 апреля. С 15 по 25 апреля будет проверка на прочность по количеству заболевших. Сейчас мы делаем очень многое в плане развертывания коек, их обеспечения кислородом. Идет работа по выстраиванию системы информирования граждан. Мы разворачиваем call-центр: не тот, куда нужно будет звонить, а тот, который будет сам звонить самоизолированным. Уже разработаны чек-лист и анкета, по которой наш оператор будет определять, насколько человек хорошо себя чувствует. Будут задаваться вопросы, и если появится хоть одна галочка в красной зоне с ответами, то специальные службы мгновенно подключатся и окажут необходимую помощь, вплоть до эвакуации.

- У нас есть некоторые проблемы с узкими специальностями врачей, но вы создали «летучие» бригады. Еще раз, зачем это сделано? И как они нам помогут?

- У нас есть проблема в нехватке специалистов, но мы будем ее решать как раз этими «летучими» бригадами. Мы собираем в одном месте, например, ревматологов и анестезиологов, и будем отправлять их туда, где есть большая потребность и спрос на эту помощь. Таких бригад будет несколько, мы пытаемся понять сейчас, сколько людей необходимо.

- Давайте еще раз напомним жителям, что нужно делать? Разобщенность, полная самоизоляция. По каким веским причинам можно выходить из дома?

- Веские причины – это пойти в магазин за продуктами, в аптеку, в поликлинику, если у вас экстренные показания. Выгулять собаку тоже можно, выкинуть мусор. Или добраться на машине строго из одной точки в другую, не останавливаясь при этом.

- Как часто нужно протирать руки антисептиком? Что нельзя трогать?

- Руки антисептиком нужно протирать раз в час. В домашних условиях можно реже. Но руки нужно не просто протереть, а обработать все пространство рук, промыть все участки. Это должно занимать полторы-две минуты. И как при любой эпидемии нужно обильное питье, убрать или хотя бы сократить употребление табака и алкоголя. Коронавирус больше всего поражает тех, кто курит. Подавляющее большинство летальных исходов в мире – люди, которые курили.

- По поручению губернатора Глеба Никитина было обращение к ДУКам о дезинфекции подъездов, лифтов, остановок. Это помогает?

- Да! Остановки автотранспорта и особенно лифты должны быть продезинфицированы. Вирус может жить на поверхности до 72 часов. Если вы ездите на лифте, лучше не нажимайте кнопки руками. Это лучше сделать подручными средствами – в других странах, например, начали пользоваться специальными маленькими палочками.