«Матпомощь пока не оказывали»: Четверо нижегородцев не могут вернуться домой с Бали

Четверо нижегородцев не могут вернуться домой с острова Бали. Об этом в своем Инстаграме написала Екатерина Хамедова, которая застряла заграницей из-за прекращения авиасообщения в связи с коронавирусом.

- Мы вчетвером из Нижнего Новгорода, а так много русских не успели улететь, порядка 1500 тысячи тех, кто реально хочет вернуться, - добавила Екатерина.

Днями ранее туристы встречались с консулом. Он объяснил, что деньги, выданные в качестве материальной поддержки тем, кто заграницей, еще не дошли. К тому же нет механизма их распределения.

- Решения, какая страна полетит по квоте, принимаются в хаотичном порядке, то есть утвержденного графика нет. Пока никто ничего не знает! - заявила нижегородка. - На последние средства сняли в хостеле комнату, материальную помощь пока не оказывали. Утром опять пойдем на встречу, надеемся, уже будет что-то известно. Пока ждем.

Екатерина Хамедова также добавила, что нижегородские туристы самоизолировались в комнате. На улицу выходят только для того, чтобы добраться до консульства.

- Наши ресурсы на исходе. Верим в силы нашего государства и властей. Надеемся, что скоро будем дома, - заключила женщина.

Накануне «Комсомольская правда» рассказывала про двух жительниц Выксы, супружескую пару из Дзержинска и одну жительницу Нижнего Новгорода, которые не могут покинуть Занзибар из-за пандемии короронавируса. По словам Ольги Хохулиной, она вместе с остальными нижегородцами на острове поддерживает связь с сотрудником консульства, однако тот не может назвать точную дату их возвращения на родину. Тем временем туристические путевки у россиян закончились, а денег для пребывания за рубежом становится почти не осталось. Многие переживают, что за эвакуацию им придется платить из своего кармана.

Ранее сообщалось, что в аналогичную ситуацию попали семеро нижегородцев, которые отправились отдыхать в Грузию в разгар пандемии коронавируса. Во время их пребывания заграницей закрылись границы Грузии и Беларуси (у туристов были куплены обратные билеты с пересадкой в Минске). Тогда они обратились к губернатору Нижегородской области с просьбой о помощи. Возвращением группы нижегородских туристов занимаются российские дипломаты. Ситуация находится на контроле регионального правительства.

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Гражданам РФ, находящимся за рубежом и столкнувшимися с ситуацией, связанной с отменой рейсов из страны или в пунктах пересадки, рекомендуется обращаться в посольство России в этой стране по экстренному телефону указанному на официальном сайте посольства, на круглосуточную горячую линию Ростуризма по телефону +7-499-678-12-03 и в ситуационно-кризисный центр МИД России по телефонам: +7-495-587-88-60, +7-499-244-19-77, +7- 499-244-19-88, +7-499-244-28-47, а также через мессенджер WhatsApp +7-985-046-52-97.

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