Поликлиника нижегородского онкодиспансера проводит телемедицинские консультации

28 Март 2020 2020-03-28T10:31:49+03:00

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Консультирование пациентов с ранее установленной онкологией проводится в нижегородском онкодиспансере с помощью телемедицины с 25 марта. Как уточнили в региональном минздраве, такое решение принято из-за коронавируса.

- Если вам необходимо проконсультироваться у онколога, обратитесь в поликлинику по месту жительства. Ваш лечащий врач проведет телеконсультацию: с помощью специальной программы он направит заявку нам и получит заключение, - рассказали в медучреждении.

Непосредственно на прием ко врачу будут приглашаться пациенты с подозрением на злокачественные новообразования или с впервые устаноавленным онкозаболеванием на этапе выбора метода лечения. Специалисты заверили, что вся ранее назначенная диагностика будет проведена вовремя. Госпитализация осуществляется в прежнем режиме.

КОНКРЕТНО

Телефон для записи на консультацию или прием 282-00-01. Записаться на прием к врачу-онкологу и в поликлинику онкодиспансера на консультацию можно также по «Скайпу» (nokod1@bk.ru).

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ИСТОЧНИК KP.RU