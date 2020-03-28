Поликлиника нижегородского онкодиспансера проводит телемедицинские консультации
Консультирование пациентов с ранее установленной онкологией проводится в нижегородском онкодиспансере с помощью телемедицины с 25 марта. Как уточнили в региональном минздраве, такое решение принято из-за коронавируса.
- Если вам необходимо проконсультироваться у онколога, обратитесь в поликлинику по месту жительства. Ваш лечащий врач проведет телеконсультацию: с помощью специальной программы он направит заявку нам и получит заключение, - рассказали в медучреждении.
Непосредственно на прием ко врачу будут приглашаться пациенты с подозрением на злокачественные новообразования или с впервые устаноавленным онкозаболеванием на этапе выбора метода лечения. Специалисты заверили, что вся ранее назначенная диагностика будет проведена вовремя. Госпитализация осуществляется в прежнем режиме.
КОНКРЕТНО
Телефон для записи на консультацию или прием 282-00-01. Записаться на прием к врачу-онкологу и в поликлинику онкодиспансера на консультацию можно также по «Скайпу» (nokod1@bk.ru).
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ИСТОЧНИК KP.RU