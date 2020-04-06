Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 6 апреля 2020 года: Первые умершие в больнице и еще 22 новых случая заражения

За минувшие сутки в Нижегородской области были зафиксированы первые случаи гибели пациентов с подтвержденным коронавирусом. В инфекционной больнице скончались две женщины - им обеим было более 80 лет.

- У обеих пациенток был верифицирован коронавирус, но они имели серьезные хронические заболевания, в частности, хроническую почечную недостаточность, сахарный диабет, ишемическую болезнь сердца. У одной из них с 2014 года в качестве меры поддержки был назначен диализ, - пояснил Глеб Никитин.

Тем временем число зараженных коронавирусной инфекцией в Нижнем Новгороде увеличилось до 47. Диагноз подтвердился еще у 22 человек – все они давно находятся в изоляции и проходят лечение. Врачи оценивают их состояние как удовлетворительное и средней степени тяжести.

- На данный момент мы получаем подтверждения по тем людям, кто давно находился на изоляции и под наблюдением врачей. Их анализы были взяты в разное время, а подтверждение из референс-центров пришли в один день. Ситуация абсолютно прогнозируемая, - прокомментировал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Глава региона снова внес изменения в свой указ о режиме повышенной готовности. Он расширил перечень организаций, который смогут функционировать в период самоизоляции. Речь идет о компаниях, работающих в сфере сельского хозяйства, ремонта автотранспорта, пассажирских перевозок и производственных предприятий, работающих на огороженной территории. При этом все сотрудники должны соблюдать дистанцию в 1,5 метра. И никакого прямого контакта с клиентами! Подтверждения на право работать в нерабочие дни для этих организаций будут выдавать органы местного самоуправления.

Также разрешено работать садикам, ателье, прачечным и организациям, торгующим строительными, хозяйственными и бытовыми товарами. Полный список можно посмотреть по ссылке.

6 апреля во всех учебных заведениях Нижегородской области обучение будет проводиться в преимущественно в дистанционном формате.По словам Глеба Никитина, на дистанционное обучение перейдут более 80% школ Нижегородской области, еще в 16% дети будут учиться в очно-заочной форме, они будут заниматься как на компьютерах, так и с учителем напрямую. Только в 3% сельских школ учеба начнется в привычном формате.

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