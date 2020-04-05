Учебный процесс в школах, техникумах и вузах Нижегородской области начнется 6 апреля

5 Апр 2020 2020-04-05T09:30:06+03:00

Как отметил Глеб Никитин, школьники и студенты будут учиться преимущественно в дистанционном формате

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4 апреля 2020 года губернатор Нижегородской области Глеб Никитин внес изменения в указ о режиме повышенной готовности. Как сообщает пресс-служба правительства, в документе утверждена дата начала учебного процесса в местных школах, техникумах, колледжах и вузах.

Так, начиная с 6 апреля во всех учебных заведениях обучение будет проводиться в преимущественно в дистанционном формате. Если у организации нет технических возможностей для перехода в «онлайн», то в этом случае следует обеспечить «реализацию основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования посредством очного взаимодействия с соблюдением всех необходимых санитарно-противоэпидемических мероприятий».

По словам Глеба Никитина, на дистанционное обучение перейдут более 80% школ Нижегородской области, еще в 16% дети будут учиться в очно-заочной форме, они будут заниматься как на компьютерах, так и с учителем напрямую. Только в 3% сельских школ учеба начнется в привычном формате.

- Прошу родителей отнестись к ситуации особенно ответственно. Помимо учебы, соблюдайте режим полной самоизоляции! Ограничьте передвижения даже внутри региона на это время, - подчеркнул губернатор.

Напомним, с 6 апреля нижегородские семьи, чьи дети бесплатно питались в школе, начнут получать продуктовые наборы с 6 апреля 2020 года. Такую помощь получат 13 559 детей, 929 из которых – школьники с ограниченными возможностями здоровья и 81 ребенок, оказавшийся в сложной жизненной ситуации.

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ИСТОЧНИК KP.RU