22 новых заболевших коронавирусом в Нижегородской области давно изолированы и проходят лечение

5 Апр 2020 2020-04-05T14:40:02+03:00

Изменить размер текста: A A

5 апреля 2020 года стало известно, что в Нижегородской области подтвердились еще 22 случая заражения коронавирусной инфекцией. Таким образом, число зараженных выросло до 47. Четверо полностью выздоровели, состояние остальных оценивается как удовлетворительное и средней степени тяжести.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, 22 человека, у которых за сутки обнаружили коронавирус, уже давно изолированы и проходят лечение.

- На данный момент мы получаем подтверждения по тем людям, кто давно находился на изоляции и под наблюдением врачей. Их анализы были взяты в разное время, а подтверждение из референс-центров пришли в один день. Ситуация абсолютно прогнозируемая, - подчеркнул губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Напомним, 4 апреля Глеб Никитин расширил перечень ситуаций, позволяющих выходить из дома в период самоизоляции. Это касается желающих отправиться на дачу, в ветеринарную клинику или к родственникам, которым запрещено покидать квартиру или дом. Посмотреть полный список можно здесь.

Ранее мы сообщали, что Глеб Никитин опубликовал новый пост в Инстаграм, где продолжил отвечать на популярные вопросы нижегородцев. В частности речь шла о введении режима ЧС на территории региона. По мнению губернатора, это окончательно убьет экономику.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или позвонить по телефону (831) 200-33-40.

ИСТОЧНИК KP.RU