2020-04-05T14:40:02+03:00
Коронавирус Covid-19

22 новых заболевших коронавирусом в Нижегородской области давно изолированы и проходят лечение

На данный момент в регионе 47 подтвержденных случаев, 4 пациента выписаны
Валерия ГРОМОВА
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5 апреля 2020 года стало известно, что в Нижегородской области подтвердились еще 22 случая заражения коронавирусной инфекцией. Таким образом, число зараженных выросло до 47. Четверо полностью выздоровели, состояние остальных оценивается как удовлетворительное и средней степени тяжести.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, 22 человека, у которых за сутки обнаружили коронавирус, уже давно изолированы и проходят лечение.

- На данный момент мы получаем подтверждения по тем людям, кто давно находился на изоляции и под наблюдением врачей. Их анализы были взяты в разное время, а подтверждение из референс-центров пришли в один день. Ситуация абсолютно прогнозируемая, - подчеркнул губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Напомним, 4 апреля Глеб Никитин расширил перечень ситуаций, позволяющих выходить из дома в период самоизоляции. Это касается желающих отправиться на дачу, в ветеринарную клинику или к родственникам, которым запрещено покидать квартиру или дом. Посмотреть полный список можно здесь.

Ранее мы сообщали, что Глеб Никитин опубликовал новый пост в Инстаграм, где продолжил отвечать на популярные вопросы нижегородцев. В частности речь шла о введении режима ЧС на территории региона. По мнению губернатора, это окончательно убьет экономику.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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