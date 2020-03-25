2020-03-25T08:26:28+03:00
Общество

Коронавирус в Нижнем Новгороде, новости на 25 марта 2020 года: бассейны и фитнес-клубы закрываются, а производство масок увеличится втрое

Сообщаем последние новости о коронавирусе в Нижнем Новгороде на утро 25 марта 2020 года
Юлия ИСАЕВА
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Число заболевших коронавирусной инфекцией в мире продолжает расти с каждым днемЧисло заболевших коронавирусной инфекцией в мире продолжает расти с каждым днемФото: Иван МАКЕЕВ
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Число заболевших коронавирусной инфекцией в мире продолжает расти с каждым днем. На сегодня уже 417 966 человек заражены в мире, 18 615 из которых скончались. 107 705 удалось вылечиться. В России зафиксировано уже 495 случаев. Сообщаем последние новости о распространении коронавируса в Нижнем Новгороде на 25 марта 2020 года.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин внес изменения в свой указ «О введении режима повышенной готовности». С 24 марта в регионе закрылись все фитнес-клубы, бассейны, аквапарки и другие объекты физической культуры, а также кальянные и организации, проводящие досуговые мероприятия для детей.

А вот рестораны, кафе и бары перейдут на частичное обслуживание клиентов - в заведении могут быть заняты не более 30% посадочных мест. Всем заведениям рекомендуется переориентироваться на сервисы по доставке готовой пищи. Возможность дистанционного заказа товаров и доставки их на дом тоже должны обеспечить торговые сети.

Телекоммуникационным компаниям запретили отключать интернет и услуги связи, если на балансе граждан в возрасте от 65 лет появился отрицательный баланс. Ложная информация о ситуации с коронавирусом будет строго наказываться правоохранительными органами - выявлять и привлекать нижегородцев к ответственности будут сотрудники ГУ МВД по региону.

О хороших новостях. Предприятия Нижегородской области увеличат производство медицинских масок не менее чем втрое. Теперь количество изделий должно дойти до 100 тысяч в сутки. По словам замгубернатора Евгения Люлина, правительство готово оказать необходимую помощь производителям, в том числе – и в закупке оборудования для расширения или организации производства медицинских масок. Кроме того, рассматривается возможность размещения новых производств на площадках других предприятий.

В ближайшее время у нижегородских школьников закончатся весенние каникулы. После этого 79% учреждений перейдут на дистанционное обучение, а остальные будут учиться в смешанной форме - и работать с преподавателями, и выполнять задания дома. Только 2% ребят останутся за партами - это в основном дети, которые учатся в сельских школах или школах-интернатах.

Кстати, на днях баскетбольный клуб «Нижний Новгород» вынужден был приостановить тренировки. Большая часть игроков уже разъехались по домам, но перед этим все спортсмены и сотрудники сдали анализы на коронавирус. Результат оказался отрицательным.

КОНКРЕТНО

Что делать нижегородцам, посещавшим страны, где выявлен коронавирус?

• О своем возвращении в Россию нижегородцы должны сообщать на горячую линию ГБУЗ НО «Нижегородский территориальный центр медицины катастроф» по телефону 8 (831) 250-94-03.

• При этом необходимо указывать место пребывания за рубежом, дату заграничной поездки и свою контактную информацию.

• При проявлении первых респираторных симптомов нижегородцам, вернувшимся из-за границы, следует незамедлительно обращаться за медицинской помощью, вызывая врача на дом и не посещая поликлиник или больниц.

• Нижегородцам рекомендуется оставаться дома в течение 14 дней со дня возвращения в Россию: не ходить на работу, на учебу и сократить выход в общественные места.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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