2020-03-24T17:17:03+03:00
Общество

79% нижегородских школьников после каникул перейдут на дистанционное обучение

В очном формате обучения останутся только 2% учеников
Елена ЛАЗАРЕВА
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79% нижегородских школьников после каникул перейдут на дистанционное обучение. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Из оставшихся 21% школяров подавляющее большинство будет учится по смешанной форме, то есть работать и дистанционно, и непосредственно с учителем, и лишь 2% ребят продолжат обучаться очно – в основном это те дети, которые учатся в сельских школах или школах-интернатах.

На данный момент в регионе работает около 900 организаций общего образования, это почти 17 тысяч классов. Возможность введения дистанционного обучения была проанализирована в каждом учебном заведении региона, в каждом классе. «При необходимости составляются индивидуальные учебные планы, - подчеркнул Глеб Никитин. - Мы постарались использовать все возможности, которые имеются у нас на данный момент, а также наладили сотрудничество с передовыми электронными платформами. Безусловно, массовый переход на дистанционное обучение - вызов для системы образования, требующий значительного вовлечения, как от педагогов, так и от родителей», - подчеркнул глава региона и выразил надежду, что к ситуации ответственно отнесутся и сами школьники.

Также глава региона заверил, что цифровизация образования будет продолжаться и после снятия ограничительных мер. В том числе и в рамках нацпроекта «Образование».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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