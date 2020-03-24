2020-03-24T16:02:26+03:00
Коронавирус Covid-19

Игроки БК «Нижний Новгород» сдали тест на коронавирус

Из-за пандемии баскетбольный клуб приостановил тренировки
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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Игроки БК «Нижний Новгород» сдали тест на коронавирус.Игроки БК «Нижний Новгород» сдали тест на коронавирус.Фото: БК Нижний Новгород
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Мировая пандемия коронавируса повлияла почти на все сферы жизни – от проведения массовых мероприятий до режима работы миллионов офисных сотрудников. Отразилась она и на спортивной жизни. К примеру, баскетбольный клуб «Нижний Новгород» вынужден был приостановить тренировки. В настоящее время большая часть игроков уже разъехались по домам.

- Учитывая нынешнюю обстановку, мы отдаем приоритет здоровью и благополучию наших игроков, поэтому решили приостановить тренировочный процесс, - рассказал генеральный директор БК «Нижний Новгород» Сергей Панов. - Предсказать, как будут развиваться события в дальнейшем, сложно. Мы будем готовы к любому варианту, однако на данный момент игроки и тренеры должны быть вместе со своими семьями и думать о собственной безопасности. Четверо наших легионеров вернулись в США, а наставник команды Зоран Лукич - в Сербию. Часть российских игроков осталась в Нижнем Новгороде, остальные по их собственному желанию уехали домой.

Кстати, незадолго до отъезда все игроки баскетбольного клуба «Нижний Новгород» сдали тест на коронавирус. Результаты их, к счастью, отрицательные.

- Как только появится понимание, что Лиги возобновляют сезон, вся команда соберется в Нижнем Новгороде и будет готовиться к играм в обычном режиме, - рассказал Сергей Панов. - На время паузы наши ребята работают по индивидуальной программе. Мы уверены, что, будучи профессионалами, они смогут сохранить свою форму на должном уровне.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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