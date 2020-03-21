2020-03-21T18:52:58+03:00
Общество

«В ближайшие дни проведем повторное тестирование»: Глеб Никитин рассказал о состоянии двоих пациентов с коронавирусом

Есть вероятность, что одного из них совсем скоро выпишут
Юлия ИСАЕВА
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Что известно о состоянии двоих пациентов с коронавирусомЧто известно о состоянии двоих пациентов с коронавирусомФото: Артем КИЛЬКИН
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Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин рассказал о состоянии двоих нижегородцев, которые заразились коронавирусом. Сейчас они находятся в инфекционной больнице №2, где проходят лечение, сообщает пресс-служба регионального правительства.

-Там оборудованы полностью изолированные боксы, оснащенные всем необходимым, включая аппараты ИВЛ и «искусственную почку». К счастью ничего из этого оборудования не нуждается в применении. Оба пациента чувствуют себя хорошо, на сегодняшний день отсутствует какая-либо выраженная симптоматика, - подчеркнул Глеб Никитин.

Глава региона не исключает, что в ближайшее время одного из пациентов выпишут. На днях ему сделали повторный тест на коронавирус после лечения - результат оказался отрицательным. Решение будет принято после повторного взятия анализов.

Напомним, первый случай заражения коронавирусом в Нижегородской области был выявлен в начале марта - тогда заболела 26-летняя девушка, которая прилетела из Милана. 17 марта ее выписали из больницы.

КОНКРЕТНО

Что делать нижегородцам, посещавшим страны, где выявлен коронавирус?

• О своем возвращении в Россию нижегородцы должны сообщать на горячую линию ГБУЗ НО «Нижегородский территориальный центр медицины катастроф» по телефону 8 (831) 250-94-03.

• При этом необходимо указывать место пребывания за рубежом, дату заграничной поездки и свою контактную информацию.

• При проявлении первых респираторных симптомов нижегородцам, вернувшимся из-за границы, следует незамедлительно обращаться за медицинской помощью, вызывая врача на дом и не посещая поликлиник или больниц.

• Нижегородцам рекомендуется оставаться дома в течение 14 дней со дня возвращения в Россию: не ходить на работу, на учебу и сократить выход в общественные места.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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