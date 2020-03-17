Нижегородка, выздоровевшая после коронавируса: «Чувствую себя отлично, никаких проблем со здоровьем у меня нет»

17 марта из нижегородской больницы выписали девушку, у которой в начале марта была обнаружена коронавирусная инфекция. Она повторно сдала анализы - результат оказался отрицательным.

- Чувствую себя отлично, никаких проблем со здоровьем у меня нет. На протяжении всего лечения самочувствие было хорошим, даже температура не поднималась. Всему медицинскому персоналу больницы от меня огромное спасибо за поддержку, - поделилась подробностями нижегородка.

Как подчеркнул замгубернатора Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов, девушка долго находилась под наблюдением врачей, чтобы исключить возможность передачи вируса другим людям.

- У нее уже давно было хорошее самочувствие и не возникало никаких признаков болезни, - цитирует Мелика-Гусейнова пресс-служба регионального правительства.

Напомним, 17 марта коронавирус был обнаружен еще у одной нижегородки, она вернулась из Германии. Женщину положили в инфекционную больницу, ее состояние удовлетворительное.

- То есть, оба случая ввезенные. Мы установили все ее контакты, они на карантине, под наблюдением. Напоминаю, что всем, кто будет вынужден уйти на карантин, оплачивается полноценный больничный, - рассказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин на своей странице в Инстаграм.

Глава региона поблагодарил всех, кто ответственно подходят к своему здоровью и благополучию окружающих.

- Очень верное решение - перевести работников, где возможно, на удалённую работу. Это имеет большое значение в предотвращении распространения вируса. Буду держать вас в курсе, - пообещал Глеб Никитин.

КОНКРЕТНО

Что делать нижегородцам, посещавшим страны, где выявлен коронавирус?

• О своем возвращении в Россию нижегородцы должны сообщать на горячую линию ГБУЗ НО «Нижегородский территориальный центр медицины катастроф» по телефону 8 (831) 250-94-03.

• При этом необходимо указывать место пребывания за рубежом, дату заграничной поездки и свою контактную информацию.

• При проявлении первых респираторных симптомов нижегородцам, вернувшимся из-за границы, следует незамедлительно обращаться за медицинской помощью, вызывая врача на дом и не посещая поликлиник или больниц.

• Нижегородцам рекомендуется оставаться дома в течение 14 дней со дня возвращения в Россию: не ходить на работу, на учебу и сократить выход в общественные места.

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