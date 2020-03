«Комсомолка» наградила победителей конкурса «Мисс кошка и Мистер кот»

Издательский дом «Комсомольская правда - Нижний Новгород» вручила подарки победителям и активным участникам фотоконкурса «Мисс кошка и Мистер кот». На протяжении десяти дней на нашем сайте проходило голосование, по итогам которого читатели выбрали самых красивых кошку и кота.

Их хозяева уже забрали презенты от партнеров конкурса - корма, наполнители и аксессуары для любимых питомцев.

Так, производитель кормов премиум-класса Karmy подарил котам и кошечкам вкусные лакомства. Мясо - это главный ингредиент, обеспечивающий организм питомцев необходимыми аминокислотами. При разработке каждого вида корма специалисты Karmy учитывают всю индивидуальность животных: начиная от породы и возраста, и заканчивая природными особенностями. Это как раз тот случай, когда значение имеет каждый ингредиент, входящий в состав. Karmy использует только высококачественные продукты от региональных поставщиков и предъявляет высокие требования к контролю производства и безопасности сырья. И да, все компоненты проходят строгий контроль качества и оцениваются ведущими диетологами.

Фото предоставлено производителем

Еще одним отличным и полезным подарком стали наполнители от CAT’S BEST. Его преимущества: активные древесные волокна способны впитывать влагу в 7 раз больше собственного объема, а также улавливать и надежно удерживать неприятные запахи; CAT’S BEST до 7 недель может оставаться в лотке до полной замены, а еще его можно утилизировать в городскую канализационную сеть; CAT’S BEST на 100% состоит из натуральных волокон, не содержит химических добавок и полностью биоразлагаем.

Качественного и вкусного корма много не бывает. Наши победители получили лакомства от производителя Natyka. Каждый продукт, выпускаемый Natyka, на 70-80% состоит из натурального животного белка. Витамины и пребиотики, входящие в состав кормов, помогут вашему питомцу восстановить баланс кишечной микрофлоры и поддерживать здоровье. Мясо, которое используется в составе кормов Natyka, выращивается на фермах Германии, Нидерландов, Чехии, Норвегии и Дании. Их питают натуральными продуктами – никаких гормонов роста и прочей химии. Речи о ГМО, заморозке и наличии костей даже не может быть.

Как у спортсмена высокие результаты являются следствием постоянных и регулярных тренировок, так и здоровая шерсть у кошки – это результат ежедневного ухода. Более всего нуждаются в регулярном уходе длинношерстные породы. Здесь действительно важен правильный выбор шампуня для братьев наших меньших. Обратите внимание на серию шампуней «Доктор» для кошек производства «ТД «Гудмэн». Особенностью всей серии является то, что каждый шампунь очищает, ухаживает и оздоравливает не только шерсть, но и кожу кошки. Наши победители точно останутся довольны.

Поощрение, угощение, дополнение рациона или диета четвероногого друга – вот те задачи, в решении которых заботливому хозяину помогут лакомства для домашних животных. Современные лакомства очень разнообразны как по составу, так и по назначению – с диетическим мясом и овощами, сушеные субпродукты, лакомства из отборного мраморного мяса или с морскими деликатесами, низкокалорийные и гипоаллергенные. Более 10 лет при производстве продукции «Деревенских лакомств» компания следует главному принципу – Наши питомцы достойны самого лучшего! А победители фотоконкурса - особенно. Поэтому производитель «Деревенских лакомств» вручил им вкусные презенты.