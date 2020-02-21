Сухие корма премиум-класса Karmy: С заботой навсегда

Если однажды у вас появился котенок или щенок, вы не только забываете о спокойных буднях, но и уже не представляете свою жизнь без домашних животных. Они дарят любовь, тепло и преданность, украшают дом своим присутствием. И лучшее, что мы можем дать взамен, – это вкусный и качественный корм. Ведь именно он способствует хорошему пищеварению и помогает питомцам чувствовать себя комфортно.

На прилавках масс-маркетов сейчас можно найти множество разных брендов,

выпускающих корма для домашних животных. Но большинство из них, увы, универсальны и не учитывают индивидуальных особенностей наших любимцев. Возникает вопрос: как найти тот самый корм, который:

- содержит в составе натуральное мясо;

- имеет широкую линейку

- не содержит в составе сои и ГМО

- учитывает индивидуальные и породные особенности

Ответ есть! Производитель кормов премиум-класса Karmy сочетает в себе все вышеперечисленные требования. Мясо - это главный ингредиент, обеспечивающий организм питомцев необходимыми аминокислотами. При разработке каждого вида корма специалисты Karmy учитывают всю индивидуальность животных: начиная от породы и возраста, и заканчивая природными особенностями.

Это как раз тот случай, когда значение имеет каждый ингредиент, входящий в состав.

Karmy использует только высококачественные продукты от региональных поставщиков и предъявляет высокие требования к контролю производства и безопасности сырья. И да, все компоненты проходят строгий контроль качества и оцениваются ведущими диетологами.

Для собак

Karmy выпускает несколько видов сухого корма для собак. Например, Starter подойдет как для маленьких щенков, так и для беременных и кормящих собак, а Mini рассчитан для мелких пород. Если у вас что-то среднее между шпицом и овчаркой, то рекомендуется брать корм Medium, а для крупных пород отлично подойдет Maxi.

Для собак со специальными потребностями Karmy выпустил особую линейку кормов с лососем, индейкой, ягненком и телятиной. Их можно выбирать в соответствии с возрастом вашего питомца, его склонностями к аллергиям. Special Line создана специально для самых привередливых в питании, активных, и чувствительных в пищеварении питомцев.

Для кошек

Производитель разрабатывает специальные формулы сухих кормов для котов и кошек, учитывая породу, возраст и даже стерилизацию. Если в вашем доме живет маленький котенок в возрасте до одного года, то ему рекомендуется покупать корм Kitten. Он также подойдет для беременных и кормящих кошек.

Для котов старше года подойдет Adult, а для стерилизованных кошек и кастрированных котов идеальным выбором будет специальный корм Sterilized с уткой, лососем или индейкой. Он контролирует избыточный вес, способствует поддержанию и росту мышечной массы и заботиться о здоровье иммунной системы.

Karmy Special Line – линейка сухих кормов с учетом специальных потребностей: это если ваша кошечка склонна к пищевой аллергии или сильно линяет. Кроме того, есть специальная линейка полнорационных сухих кормов, разработанных для котов и кошек Британской породы и Мейн-Кун. Она способствует поддержанию здоровья суставов и костей у кошек крупных пород.

Где купить?

Узнать о наличии магазинов и онлайн-площадок, в которых можно купить корм можно на официальном сайте компании во вкладке “где купить”.

А если у вас остались вопросы по корму, то вы можете задать их менеджерам Karmy в диалоговом окне на сайте.