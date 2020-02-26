Cat's Best - древесные комкующиеся наполнители из Германии - предлагают идеальное решение гигиены домашних питомцев с возможностью утилизации комочков в канализацию.

CAT’S BEST - лучший наполнитель Европы, товар года Германии.

Его преимущества:

- Активные древесные волокна способны впитывать влагу в 7 раз больше собственного объема, а также улавливать и надежно удерживать неприятные запахи.

- CAT’S BEST до 7 недель может оставаться в лотке до полной замены, а еще его можно утилизировать в городскую канализационную сеть.

- CAT’S BEST на 100% состоит из натуральных волокон, не содержит химических добавок и полностью биоразлагаем.

Закажите наполнители прямо сейчас и вы получите здорового кота и сэкономите личное время для себя и своей семьи!

Магазины, где можно купить наполнитель CAT’S BEST в Нижнем Новгороде:

- Зоосфера

- Зооопторг

- Друг

- Зоомания

- Кошкин дом

- Пеликан

- Тузик

- Питомец

- Лапушки

Также наполнитель можно приобрести на интернет-площадках - Wildberries, Ozon, Goods.ru, Beru.

www.catsbest.ru

КСТАТИ

На сайте «Комсомольской правды – Нижний Новгород» сейчас проходит фотоконкурс «Мисс кошка и Мистер кот». Голосование продлится до 27 февраля, после чего будут выбраны победители, набравшие наибольшее количество «лайков».

Чтобы принять участие, нужно скачать анкету, заполнить ее и прислать вместе с фотографией питомца на почту kpnn@phkp.ru. Участники добавляются в голосование каждый день. Подробности и голосование – по ссылке.