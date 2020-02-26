2020-02-26T14:16:20+03:00
Общество

CAT’S BEST - лучший наполнитель Европы

Компания предлагает идеальное решение гигиены домашних питомцев с возможностью утилизации комочков в канализацию
Эльвира ОСИПОВА
Поделиться:
Фото: CAT’S BESTФото: CAT’S BEST
Изменить размер текста:

Cat's Best - древесные комкующиеся наполнители из Германии - предлагают идеальное решение гигиены домашних питомцев с возможностью утилизации комочков в канализацию.

CAT’S BEST - лучший наполнитель Европы, товар года Германии.

Его преимущества:

- Активные древесные волокна способны впитывать влагу в 7 раз больше собственного объема, а также улавливать и надежно удерживать неприятные запахи.

- CAT’S BEST до 7 недель может оставаться в лотке до полной замены, а еще его можно утилизировать в городскую канализационную сеть.

- CAT’S BEST на 100% состоит из натуральных волокон, не содержит химических добавок и полностью биоразлагаем.

Закажите наполнители прямо сейчас и вы получите здорового кота и сэкономите личное время для себя и своей семьи!

Магазины, где можно купить наполнитель CAT’S BEST в Нижнем Новгороде:

- Зоосфера

- Зооопторг

- Друг

- Зоомания

- Кошкин дом

- Пеликан

- Тузик

- Питомец

- Лапушки

Также наполнитель можно приобрести на интернет-площадках - Wildberries, Ozon, Goods.ru, Beru.

www.catsbest.ru

КСТАТИ

На сайте «Комсомольской правды – Нижний Новгород» сейчас проходит фотоконкурс «Мисс кошка и Мистер кот». Голосование продлится до 27 февраля, после чего будут выбраны победители, набравшие наибольшее количество «лайков».

Чтобы принять участие, нужно скачать анкету, заполнить ее и прислать вместе с фотографией питомца на почту kpnn@phkp.ru. Участники добавляются в голосование каждый день. Подробности и голосование – по ссылке.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Спецкор «КП» Дарья Асламова в карантине из-за коронавируса: К вернувшимся из Китая врачи приезжают вместе с полицией
Наш журналист всю прошлую неделю передвала репортажи из охваченного эпидемией Пекина. А когда вернулась домой - попала в строгий карантин в Москве и столкнулся с кучей проблем [видео]
Николай Лешков: «Победа — это заслуга не только тех, кто был на фронте, но и детей войны, тружеников тыла»
Председатель НРО Российского военно-исторического общества рассказал Руслану Станчеву, зачем нужны уроки патриотического воспитания в школах и как возродить в обществе интерес к истории
МегаФон открыл для россиян международный 5G-роуминг
Путешествующие за границу россияне смогут пользоваться самой быстрой технологией мобильной связи на планете. Такую возможность им первым среди отечественных операторов предоставил МегаФон, запустив для своих абонентов международный 5G-роуминг
Потеет рядом с министром и без маски: В Сеть попало видео с совещания зараженного коронавирусом чиновника в Иране
Заместитель министра здравоохранения Ирадж Харирчи рассказывал о том, что страна победит коронавирус, но даже на высшем уровне есть проблемы с мерами профилактики COVID-19
Новости 24
Три тысячи биографий выдающихся нижегородцев войдут в «Нижегородскую биографическую энциклопедию»
Нижегородцы могут получить в МФЦ консультацию по проведению капремонта
Дорожную развязку на проспекте Циолковского в Нижнем Новгороде начнут строить в мае
Нижегородцы могут принять участие в конкурсе «Лидеры России. Политика»
Нижегородский форвард вернулся в баскетбольный клуб "НН"
Нижегородец планировал продать почти 2,5 килограмма наркотиков
Московские трамваи доставлены в Нижний Новгород
В Нижнем Новгороде установилась почти весенняя погода
Почти 70 нижегородских предпринимателей включены в перечень социальных предприятий
Монтаж «умных остановок» в Нижнем Новгороде завершится во второй половине 2020 года
При поддержке Компании «ЛУКОЙЛ» прошли детские лыжные гонки
Нижегородцы одними из первых увидят премьеру фильма «Счастье в конверте»
Юные нижегородские КВНщики прошли в полуфинал Всероссийской Юниор-Лиги КВН
Глава Канавинского района Нижнего Новгорода уволен
Банк УРАЛСИБ предлагает банкам упрощенную процедуру подключения к Системе быстрых платежей
Нижегородец стал чемпионом России по тайскому боксу
Нижний Новгород претендует на проведение фестиваля «Культурный код»
Малые города Нижегородской области могут получить субсидии от 30 до 100 миллионов рублей
В течение недели синоптики прогнозируют в Нижегородской области перепады температуры от +4 до -10
Пропавшие на Бору мальчики нашлись в Нижнем Новгороде
Принято решение о новой площадке для фестиваля Alfa Future People
Присоединиться к интеллектуальной игре квиз в темноте «-1» приглашают нижегородцев
В Нижнем Новгороде ищут пропавшую Валерию Сомову