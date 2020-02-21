5 причин выбрать корма для животных от Natyka

Не знаете, где и как правильно выбирать аксессуары и корма для своего питомца? Мы подскажем. В наше время не нужно забегать в несколько магазинов – все, что нужно, можно найти в одном месте, просто кликнув мышкой у компьютера.

«СИТИ ПЕТС ГРУПП» это Нижегородская оптово-производственная компания, которая действует на территории Нижегородской области и всей России уже достаточно давно и поставляет качественные продукты для кошек и собак по всей стране.

Помимо собственных марок – таких как премиум и супер премиум консервы «Sharman», наполнителей для кошек «Кот ученый», натуральных лакомств «Sweety-Meaty», известных аксессуаров для животных «Woofart» - компания является эксклюзивным импортером сухих кормов для кошек и собак торговых марок Natyka и Wolf's Mountain. Именно на бренде Natyka мы хотели бы остановиться и рассказать поподробнее, ведь корм – самое необходимое для братьев наших меньших. Именно он способствует комфортному пищеварению и улучшает состояние здоровье домашних любимцев.

Итак, вот 5 причин, по которым стоит обратить свое внимание на корма от Natyka:

Каждый продукт, выпускаемый Natyka, на 70-80% состоит из натурального животного белка.

Витамины и пребиотики, входящие в состав кормов, помогут вашему питомцу восстановить баланс кишечной микрофлоры и поддерживать здоровье, ведь именно пребиотики сегодня должны рассматриваться как неотъемлемый компонент рационального кормления животных.

Мясо, которое используется в составе кормов Natyka, выращивается на фермах Германии, Нидерландов, Чехии, Норвегии и Дании. Их питают натуральными продуктами – никаких гормонов роста и прочей химии.

100% мяса, включаемого в состав кормов, - самого высокого качества и классифицировано, как «А» (пригодное для человеческого потребления). Речи о ГМО, заморозке и наличии костей даже не может быть.

В составе каждого продукта есть повышенное содержание влаги, что делает еду не только вкусной для наших питомцев, но и улучшает их процесс пищеварения.

Вы можете выбрать любой вид корма на официальном сайте производителя - http://natyka.com.ru/. Компания доставит ваш заказ в любой уголок России.

Где купить?

В Нижнем Новгороде корма Natyka можно приобрести в сети зоомагазинов «Лапушки» по адресам:

- улица Бекетова, 45

- улица Белинского, 106А

- улица Карла Маркса, 45

- проспект Октября, 13.

По вопросам оптовых закупок и работе с питомниками обращаться на сайт - http://citypetsgroup.ru.

Все продукты компании «СИТИ ПЕТС ГРУПП» представлены в сети собственных зоомагазинов Лапушки и интернет-магазине lapyshki.ru. Это позволяет покупателям приобретать качественный товар за разумные деньги за счет максимального сокращения количества посредников.

КСТАТИ

На сайте «Комсомольской правды – Нижний Новгород» сейчас проходит фотоконкурс «Мисс кошка и Мистер кот». Голосование продлится до 27 февраля, после чего будут выбраны победители, набравшие наибольшее количество «лайков».

Чтобы принять участие, нужно скачать анкету, заполнить ее и прислать вместе с фотографией питомца на почту kpnn@phkp.ru. Участники добавляются в голосование каждый день. Подробности и голосование – по ссылке.