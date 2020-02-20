Как правильно ухаживать за шерстью кошки, чтобы она сияла чистотой и здоровьем?

Как у спортсмена высокие результаты являются следствием постоянных и регулярных тренировок, так и здоровая шерсть у кошки – это результат ежедневного ухода. Более всего нуждаются в регулярном уходе длинношерстные породы. Их необходимо расчесывать каждый день с раннего возраста не только для поддержания внешнего вида, но и для того, чтобы котенок привыкал к процедуре и воспринимал ее с удовольствием.

В процессе расчесывания происходит массаж кожи животного, стимулируется кровообращение, предотвращается спутывание волос и образование колтунов, удаляются омертвевшие волосы. Последнее важно еще и потому, что кошка во время вылизывания себя глотает меньше шерсти и таким образом не образуется волосяных комков, которые могут стать причиной кишечной непроходимости и смерти животного.

Начинать ежедневный уход за длинношерстной кошкой необходимо с вычесывания расческой с длинными редкими зубьями, после чего необходимо прочесать гребешком с частыми зубьями. Щетку-пуходерку применять ежедневно не рекомендуется. Такая щетка с частыми загнутыми зубьями используется чаще всего перед выставкой для взбивания и поднятия шерсти, а также у некоторых пород кошек для удаления пуха во время сильной линьки. Выстригать колтуны ножницами нежелательно по нескольким причинам: во-первых, такая стрижка портит внешний вид, во-вторых, кожа кошек очень тонкая, а шерсть под колтунами настолько густая, что при выстригании легко поранить кожу, и в-третьих, у некоторых пород на месте выстриженных волос начинают расти волосы темного цвета, что сильно портит равномерность окраса.

За кошками с короткой шерстью ухаживать проще. Их можно расчесывать специальной перчаткой или резиновой щеткой, а в некоторых случаях и кусочком замши (кошек сиамской, ориентальной и абиссинской пород).

Существует ошибочное мнение, что мыть кошек не обязательно или следует делать это редко. На самом деле, породистая длинношерстная кошка просто не в состоянии ухаживать за собой так, как это сделает любящий владелец. Да и как приятно, когда шерсть любой длины у кошки густая, блестящая, шелковистая и приятно пахнет! А для бесшерстных пород еженедельное мытье просто необходимо, потому что кожа таких кошек выделяет большое количество секрета, и если его вовремя не смывать, кошка начинает неприятно пахнуть, пачкать руки и мебель.

Поэтому так важен правильный выбор шампуня для мытья кошек. Обратите внимание на серию шампуней «Доктор» для кошек производства «ТД «Гудмэн». Особенностью всей серии является то, что каждый шампунь очищает, ухаживает и оздоравливает не только шерсть, но и кожу кошки. Мягкая моющая основа позволяет использовать шампуни «Доктор» для частого мытья. «Доктор» с климбазолом» очищает кожу и шерсть от грибков, помогает от перхоти и шелушения. «Доктор» восстанавливающий» с пребиотиком оздоравливает кожу и шерсть, придает шерсти блеск, шелковистость и мягкость. «Доктор» с хитозаном» увлажняет кожу и шерсть, улучшает структуру, кондиционирует, облегчает расчесывание. Хитозан для этого шампуня производится по специальной запатентованной технологии (разработан Всероссийским научно-исследовательским и технологическим институтом биологической промышленности, патент № 2144040). Для кошек бесшерстных пород, котят и кошек с чувствительной кожей, склонной к аллергическим реакциям, рекомендуем «Доктор» для котят. Состав этого шампуня максимально натуральный (на 95%), он бережно («без слёз») очищает, молочные протеины и Д-пантенол питают, смягчают и защищают кожу и шерсть, способствуют ровной пигментации кожи у бесшерстных кошек.

Пусть Ваши кошки всегда будут красивы и здоровы, а уход за ними будет лёгким и приятным!

КСТАТИ

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