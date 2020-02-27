«Деревенские лакомства»: Наши питомцы достойны самого лучшего!

Поощрение, угощение, дополнение рациона или диета четвероногого друга – вот те задачи, в решении которых заботливому хозяину помогут лакомства для домашних животных.

Современные лакомства очень разнообразны как по составу, так и по назначению – с диетическим мясом и овощами, сушеные субпродукты, лакомства из отборного мраморного мяса или с морскими деликатесами, низкокалорийные и гипоаллергенные. Они могут предназначаться для профилактики зубного налета питомца, для укрепления здоровья суставов или пищеварительного тракта, для вывода шерсти и контроля веса. Зачастую многие из лакомств обладают комплексным действием.

Счастливые обладатели четвероногих друзей могут быть уверены, что на прогулке, при дрессировке, в период смены зубов питомца, для предотвращения разгрызания вещей, предметов в доме и просто для проявления любви и заботы к своей собаке или кошке, с помощью лакомств они смогут добиться самых высоких результатов, ярких эмоций и благодарностей от своих любимцев.

Более 10 лет при производстве продукции «Деревенских лакомств» мы следуем главному принципу – Наши питомцы достойны самого лучшего!

Фото: «Деревенские лакомства»

В основе «Деревенских лакомств» лежат традиции поощрения собак и кошек, совмещенные с современными знаниями в области ветеринарии и здорового питания животных.

Они изготавливаются только из натуральных ингредиентов, не содержат красителей и ароматизаторов, обогащены полезными витаминами и минералами. Ассортимент «Деревенских лакомств» позволяет подобрать лакомство для любой собаки и кошки, учитывая её вкусовые пристрастия, рост, вес и возраст.

У каждого домашнего животного свои вкусы и предпочтения, но какой бы вид «Деревенских лакомств» из нашего ассортимента вы не выбрали, можете быть уверены, что он придется по душе вашему питомцу.