Нижний Новгород засветился в фильме Юрия Дудя про эпидемию ВИЧ в России

Известный журналист и блогер Юрий Дудь снял двухчасовой документальный фильм (18+) про эпидемию ВИЧ в России. Часть съемок проходила в спортивной деревне «Новинки» под Нижним Новгороде, куда летом 2019 года должны были отправиться 50 ВИЧ-позитивных детей. Однако сотрудники турбазы, узнав о статусе ребятишек, отказались их обслуживать. Вскоре о случившемся узнали сначала местные СМИ, а после подключились федералы, в том числе телевидение.

- К проверке подключилась прокуратура, а на сотрудников турбазы обрушилось максимальное общественное осуждение. Нам совершенно не хочется провоцировать это осуждение вновь, мы прекрасно понимаем, что тот отказ - не из-за того, что у этих людей мусорные ведра вместо сердец. Тот отказ - из-за незнания. Выпуск, который вы сейчас увидите, был сделан для того, чтобы этого незнания стало меньше, - пояснил Юрий Дудь в начале фильма, опубликованного в блоге «ВДудь» на YouTube.

Одним из героев «документалки» стал журналист и директор фонда «СПИД. Центр» Антон Красовский, который, к слову, приезжал в Нижний Новгород прошлым летом, чтобы помочь урегулировать конфликт, возникший между благотворительным фондом «СТЭП» и спортивной деревней «Новинки».

- Эпидемия ВИЧ началась с того момента, когда в России появился первый случай зарегистрированной болезни. В России сейчас генерализованная эпидемия ВИЧ. Это когда больше одного процента общей популяции живет с ВИЧ, - сообщил Антон Красовский.

Ранее, «КП - Нижний Новгород» рассказывала, что благотворительный фонд «СТЭП» организовал отдых для ВИЧ-положительных детей на два дня - с 7 по 9 июня. Поездка была запланирована еще в начале мая. В конце месяца в кассу базы отдыха произведена оплата в сумме 50 тысяч рублей за проживание 50 человек. Однако 2 июня представитель базы отдыха проинформировал учредителя о том, что «Новинки» отказываются размещать у себя детей, потому что у них имеется заболевание. Деньги были возвращены.

А через несколько дней следователи сообщили о возбуждении уголовного дела после скандала на нижегородской турбазе. Тогда в пресс-службе областного СУ СКР заявили, что представители турбазы допустили дискриминацию прав и свобод детей. Дело было возбуждено по статье «Нарушение равенства прав и свобод человека и гражданина» уголовного кодекса.

В итоге конфликт был исчерпан. Стороны встретились в присутствии журналистов и примирились. А дети все-таки отправились за город, правда, уже на другую турбазу.

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