2019-06-05T11:57:22+03:00
Происшествия

СК возбудил уголовное дело из-за отказа в размещении ВИЧ-инфицированных детей на турбазе в Нижнем Новгороде

По словам следователей, представители спортивной деревни «Новинки» допустили дискриминацию прав и свобод детей
Юлия ИСАЕВА
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Турбаза отказалась принимать детишек из-за заболеванияТурбаза отказалась принимать детишек из-за заболеванияФото: Иван ПЕТРОВ
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Следственный комитет России по Нижегородской области возбудил уголовное дело после скандала на нижегородской турбазе «Новинки», которая отказалась размещать у себя полсотни детишек с ВИЧ-инфекцией. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Напомним, благотворительный фонд «СТЭП» организовал отдых для детей на два дня – с 7 по 9 июня. Поезда была запланирована еще в начале мая. В конце месяца в кассу базы отдыха произведена оплата в сумме 50 тысяч рублей за проживание 50 человек. Однако 2 июня представитель базы отдыха проинформировал учредителя о том, что «Новинки» отказываются размещать у себя детей, потому что у них имеется заболевание. Деньги были возвращены.

- Планировалось, что маленькие дети приедут на два дня с проживанием, питанием и прочим. У нас штат оказался не готов к таким людям, - призналась «Комсомолке» Наталья, администратор спортивной деревни. - Наверное, у них какие-то свои принципы: обработка посуды и так далее. Хотя повторюсь, все мы понимаем, как передается ВИЧ. Но у всех семьи, дети. На подсознании имеют какой-то страх.

По словам следователей, представители турбазы допустили дискриминацию прав и свобод детей. Дело возбуждено по статье «Нарушение равенства прав и свобод человека и гражданина» уголовного кодекса. Ведется расследование.

Тем временем благотворительный фонд «СТЭП» уже нашел новую турбазу для проведения детского праздника.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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