«Штат не готов к таким людям»: Нижегородская турбаза отказалась размещать 50 ВИЧ-положительных детей

Настоящий скандал разгорелся вокруг спортивной деревни «Новинки», отказавшейся размещать у себя полсотни детишек с ВИЧ-инфекцией. К ситуации уже подключились региональный Роспотребнадзор и детский омбудсмен.

Поездку в рамках проекта «Школа маленьких плюсиков» запланировал благотворительный фонд «СТЭП», одним из направлений которого является поддержка людей с диагнозом ВИЧ-плюс. Ребята уже считали дни до долгожданного мини-путешествия, однако на днях руководство турбазы заявило: в поездке отказано.

- Ситуация такая: приехала компания, забронировала корпоратив с проживанием, питанием и так далее. Оставила задаток, мы все оговорили, забронировали. А потом узнали, что приедут ВИЧ-инфицированные дети, - рассказала «Комсомольской правде» Наталья, администратор спортивной деревни «Новинки». - Донесли эту информацию до коллектива, потому что мы не имеем права умалчивать о таком. У всех сразу разные мысли, защитная реакция. Люди пошли к руководству и заявили, что просто не выйдут на работу. Хотя все знают, какими путями передается ВИЧ.

Администратор позвонила директору фонда «СТЭП» Ольге Кузьмичевой и сообщила, что штат отказывается работать с зараженными детьми. Та ответила: «Мы заберем аванс».

- Знаете, до этого та же Ольга привозила к нам молодых ребят. Они играли в пейнтбол, отдыхали в течение дня без проживания. А тут планировалось, что маленькие дети приедут на два дня с проживанием, питанием и прочим. У нас штат оказался не готов к таким людям, - призналась собеседница «Комсомолки». - Наверное, у них какие-то свои принципы: обработка посуды и так далее. Хотя повторюсь, все мы понимаем, как передается ВИЧ. Но у всех семьи, дети. На подсознании имеют какой-то страх.

Практически тут же к ситуации подключилось Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области. И, как стало известно «Комсомольской правде», 5 июня в ведомстве должно пройти совещание с директором фонда «СТЭП», представителями спортивной деревни и Уполномоченным по правам ребенка в Нижегородской области.

- Кроме того, мы планируем провести семинар для сотрудников спортивной деревни «Новинки» и рассказать о способах передачи ВИЧ-инфекции, - уточнили в Роспотребнадзоре.

Вместе с тем детский омбудсмен Маргарита Ушакова считает, что этот инцидент стоит оценивать больше с морально-этической точки зрения, чем с правовой.

- Да, это частное заведение, и руководство имеет право отказать в обслуживании. Но аргументация отказа совершенно недопустима, - заявила Уполномоченный по правам детей Нижегородской области в интервью «Комсомольской правде». - Невежество в отношении темы ВИЧ встречается довольно часто и порой приобретает даже такие формы. Необходима более активная разъяснительная работа.

Ушакова также напомнила, что на прошлой неделе в силу вступил закон о том, что ВИЧ-положительные люди могут усыновлять детей.

КОМПЕТЕНТНО

Соломон Апоян, главный врач Нижегородского областного центра по борьбе с ВИЧ:

- Когда заболевание только появилось, оно было неизлечимым. И, прежде всего, пострадали люди, склонные к рисковому и асоциальному поведению. Рекламная кампания против ВИЧ/СПИД долгие годы строилась на запугивании людей, и запугать получилось. Каких-то здравых, полноценных знаний под этим страхом нет. Это отношение - результат пропаганды.

В действительности, заразиться ВИЧ в быту, при использовании посуды, полотенец невозможно. Рукопожатия, объятия, поцелуи безопасны! Это вовсе не «чума XXI века». «Чума XXI века» - это броский ярлык, не более того.

Существует три способа передачи ВИЧ: половой, парентеральный (нестерильные инструменты при медицинских манипуляциях) и вертикальный (от матери к ребенку). Дети - беззащитны. Если взрослый человек несет ответственность за свой выбор в тот момент, когда он получал заражение, то у детей никакого выбора не было.

Сейчас ВИЧ не смертельное, а хроническое заболевание. Чтобы изменить отношение к людям с таким диагнозом, мы проводим различные информационные кампании: у нас действует детская мультипликационная студия «Мульт + Я», 6 июня состоится открытие первой в России выставки художника с ВИЧ+ статусом - Натальи Косыревой. И ее картины наполнены жизнелюбием и радостью. Но перебороть тот информационный фон, который создавался десятилетиями, всеми массмедиа, сложно. Нужно еще и желание обращаться не к мифам, а к научным знаниями.