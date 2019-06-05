2019-06-05T14:35:23+03:00
Общество

Антон Красовский: «Важно объяснить людям, что такое ВИЧ, а потом подключать силовиков»

Журналист, директор фонда «СПИД. Центр» прокомментировал ситуацию с нижегородской турбазой, где отказали в размещении ВИЧ-позитивным детям
Анастасия НАЗАРОВА
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Журналист подключился к ситуации с нижегородской турбазой, где отказали в размещении ВИЧ-позитивным детям.Журналист подключился к ситуации с нижегородской турбазой, где отказали в размещении ВИЧ-позитивным детям.Фото: Анастасия НАЗАРОВА
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Журналист и директор фонда «СПИД. Центр» Антон Красовский подключился к ситуации с нижегородской турбазой, где отказали в размещении ВИЧ-позитивным детям. В Нижний Новгород бывший соратник Ксении Собчак приехал, чтобы помочь урегулировать конфликт, возникший между благотворительным фондом «СТЭП» и спортивной деревней «Новинки».

По словам Красовского, в сложившейся ситуации неправильно привлекать следственный комитет и полицию. Он также убежден в отсутствии необходимости возбуждать уголовное дело.

- В нашей стране, где людям дико трудно вести собственный бизнес, прессовать и кошмарить людей, которые занимаются правильным социально ответственным бизнесом, нельзя, - заявил директор «СПИД. Центра». - Я считаю, что это чисто социальный конфликт, который основан на том, что люди совершенно искренне имеют право чего-то не знать. А когда люди чего-то не знают, они этого боятся. И задача сейчас - помощь разрешить эту ситуацию по-человечески, объяснить людям, что такое ВИЧ, как люди живут с ВИЧ, что они никого не могут заразить. Очень важно объяснить, а уже потом подключать каких-то силовиков.

Антон Красовский надеется, что инцидент будет исчерпан по обоюдному согласию сторон. И его фонд сделает для этого все возможное.

- Я знаю, как сейчас тяжело фонду «СТЭП» и детям фонда. Людям неприятно, когда с ними так поступают. Я сам на себе это иногда ощущаю. Но в то же время понимаю, как сложно людям, которым принадлежит эта база. И когда к тебе приходят следователи, закрывают, изымают документы и компьютеры просто потому, что у тебя случился факап с администраторами, мне кажется, это тоже не совсем справедливо, - заявил журналист.

Вместе с тем Антон Красовский считает правильным, что ситуация так широко освещается в СМИ, в том числе федеральных. И здорово, что стороны конфликта настроены на диалог.

- Это правда важно. Поверьте, я езжу сейчас по стране, и очень мало где разговаривают по-человечески. Проблема незнания распространена везде. Но в Нижнем Новгороде настоящее царство знания. А то, что в 60 километрах от Нижнего женщины, которые стирают белье, боятся ВИЧ, - вообще норма! Поверьте мне, где-нибудь в 60 километрах от какого-нибудь Остина штата Техас будет та же ситуация, - заключил директор «СПИД. Центра».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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