Директор турбазы «Новинки» публично извинился за инцидент с ВИЧ-положительным детьми

Директор спортивной деревни «Новинки» Алексей Шарков принес публичные извинения за инцидент с ВИЧ-положительными детьми в Нижнем Новгороде. В среду, 5 июня, состоялось совещание, на котором руководство турбазы и директор благотворительного фонда «СТЭП» Ольга Кузьмичева постарались найти выход из сложившейся ситуации.

На пресс-конференции, которая состоялась в Управлении Роспотребнадзора по Нижегородской области, Кузьмичева заявила, что у фонда нет цели стереть деревню «Новинки» с лица земли.

- Для нас важно, чтобы нас услышали, - заверила директор «СТЭП». - Наша сторона просит официальных извинений перед людьми, которые живут с вирусом иммунодефицита, перед теми, кто должен был поехать с нами в «Новинки». Потому что нам было нанесено оскорбление.

Директор турбазы выполнил просьбу под прицелом десятка видеокамер.

- Я приношу извинения родителям и детям за то, что праздник не удался, - заявил Шарков на пресс-конференции в Управлении Роспотребнадзора по Нижегородской области. - Но хочу добавить, что СМИ сделали из нас демонов, которые якобы вообще никогда не связывались с этим фондом. Но есть благодарственное письмо, подтверждающее обратное. И все же из нас сделали невежд. Трудно нам будет в аду.

Напомним, благотворительный фонд «СТЭП» организовал отдых для детей на два дня - с 7 по 9 июня. Поезда была запланирована еще в начале мая. В конце месяца в кассу базы отдыха произведена оплата в сумме 50 тысяч рублей за проживание 50 человек. Однако 2 июня представитель базы отдыха проинформировал учредителя о том, что «Новинки» отказываются размещать у себя детей, потому что у них имеется заболевание. Деньги были возвращены.

В итоге следователи возбудили уголовное дело из-за отказа в размещении ВИЧ-инфицированных детей на турбазе под Нижним Новгородом. По их словам, представители спортивной деревни «Новинки» допустили дискриминацию прав и свобод детей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Антон Красовский: «Важно объяснить людям, что такое ВИЧ, а потом подключать силовиков»

Журналист, директор фонда «СПИД. Центр» прокомментировал ситуацию с нижегородской турбазой, где отказали в размещении ВИЧ-позитивным детям (подробности)

СК возбудил уголовное дело из-за отказа в размещении ВИЧ-инфицированных детей на турбазе в Нижнем Новгороде

По словам следователей, представители спортивной деревни «Новинки» допустили дискриминацию прав и свобод детей (подробности)

Нижегородских детей с ВИЧ, которым отказали в размещении, повезут на другую турбазу

В отношении спортивной деревни «Новинки» организована доследственная проверка (подробности)

«Штат не готов к таким людям»: Нижегородская турбаза отказалась размещать 50 ВИЧ-положительных детей

В Роспотребнадзоре пообещали рассказать сотрудникам спортивной деревни о способах передачи ВИЧ (подробности)