Нижегородских детей с ВИЧ, которым отказали в размещении, повезут на другую турбазу

ВИЧ-положительные школьники, которым отказали в размещении в спортивной деревне под Нижним Новгородом, все же поедут отдыхать! Благотворительный фонд «СТЭП» нашел новую турбазу для проведения детского праздника. Тем временем инцидентом заинтересовались следователи, которые в настоящее время проводят проверку.

Руководитель фонда «СТЭП» Ольга Кузьмичева призналась, что им впервые отказали в проведении мероприятия с формулировкой «Не хотим работать с ВИЧ-положительными людьми».

- Для нашей организации это явилось ударом. Мы не ожидали такого отношения, - заявила Кузьмичева. - Надеюсь, тот поступок, который мы сделали сегодня, осветив это в СМИ, все-таки положит конец такому отношению к людям, живущим с ВИЧ, и в дальнейшем это не повторится.

Однако найти выход из ситуации удалось в тот же день, когда об инциденте стало известно широкой общественности.

- Сегодня решился вопрос о том, где и какая турбаза разместит нас и всех, кто участвует в нашем празднике и мероприятии 7, 8, 9 июня. Как мы и говорили, дети должны быть счастливы! - написала Ольга Кузьмичева на страничке фонда в соцсети «Вконтакте» 3 июня.

Добавим, что после волны публикаций в СМИ в группе турбазы «Новинки» появилось официальное заявление по поводу отказа в размещении детей с ВИЧ.

- Дорогие друзья, сегодня прошла информация, что якобы у нас в СД «Новинки» было отказано в размещении детей с ВИЧ от благотворительного фонда «СТЭП». Сообщаем, что данная организация неоднократно привозила и размещала детей у нас, и проблем не было. Только сроки проживания были до суток, а в данный заезд планировали более трех. И поэтому мы попросили провести инструктаж с нашими сотрудниками (да, некоторые у нас новенькие, и у них были определенные сомнения). Всего-навсего. На нашу просьбу никак не отреагировали, просто приехал человек и забрал аванс, ни сказав ничего, - говорится в сообщении.

Кстати, инцидентом заинтересовались Роспотребнадзор и Уполномоченный по правам детей в Нижегородской области. Они пообещали рассказать сотрудникам спортивной деревни, каким именно образом можно заразиться ВИЧ.

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