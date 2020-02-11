«Комары облизываются»: Соцсети обсуждают новое место проведения Alfa Future People

О желании переехать на другую площадку организаторы фестиваля музыки и высоких технологий Alfa Future People сообщили еще прошлым летом. А все из-за непогоды, обрушившейся на поселок Большое Козино. Тогда фестивальная площадка вновь ушла под воду, а посетители вынуждены были месить грязь резиновыми сапогами.

Тяжело выдохнув, генеральный директор AFP Виктор Шкипин все же признал: поле под Нижним Новгородом мало подходит для мероприятия такого масштаба при таких погодных условиях.

- Тонны и тонны песка, паллеты, откачка помпами - ничего не помогало. Щебенка, асфальт, тротуарная плитка не вариант. Поле портить нельзя, оно не только для AFP. Паллеты, утонувшие в глубокую лужу, превращаются в капкан, ломающий ноги; оргалит или фанера, покрытая тонким слоем глины - в каток. В общем, будем крепко думать дальше, - заявил Шкипин.

Деревня Ульяново находится за городским округом Бор. Фото: https://www.google.com/maps/

И вот в социальных сетях появилась информация о новой площадке Alfa Future People. Нижегородец Николай Мязин уверенно написал на своей страничке в «Фейсбуке»: «APF-2020. Г. Бор, д. Ульяново!» Подписчики принялись живо обсуждать эту новость.

- Хана, на дачу не проедешь, - констатировал Кирилл Кудряшов.

- Комары уже облизываются, - добавила Екатерина Деулина.

- На полях, что ли? Там сельскохозяйственные поля кругом, - сообщил Владимир Хрыков.

- Весь шпалозавод на рельсы-рельсы, шпалы-шпалы разберут! - забеспокоилась Наталья Дубкова.

А Николая Мязин лишь руками развел: «Местные вроде как заработать хотят. Жилье, обеды».

Вместе с тем официально место проведения фестиваля 2020 года будет озвучено лишь на мероприятии (18+) по случаю Дня всех влюбленных 14 февраля. Организаторы обещают: будет шумно и весело!

- С 18.00 до 22.00 на спортивно-развлекательной площадке «Спорт Порт» помимо традиционного вечернего катания гостей ждет выступление диджеев Enzy и Mage, интерактивные зоны, праздничная программа. Влюбленные бесплатно смогут подняться в воздух на воздушном шаре в виде сердца, - отметили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Кстати, недавно стали известны даты проведения AFP-2020. Долгожданный фестиваль состоится в августе, а когда стартует продажа билетов, пока неизвестно.

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