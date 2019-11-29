«Надеемся на солнце!»: Названы даты проведения Alfa Future People-2020

Организаторы Alfa Future People порадовали поклонников и назвали даты проведения следующего фестиваля. Летом 2020 года тысячи людей из разных уголков России будут отрываться под любимую музыку с 7 по 9 августа.

Долгожданную новость подписчики восприняли на «ура»! Желающих купить билеты уже достаточно много.

«Едем!», «Интересно, когда билет уже можно будет купить !?», «Поскорее бы, ждем!», - за несколько часов число комментариев под записью перевалило за 300.

Но больше всего люди надеются на хорошую погоду, ведь в 2017 и 2019 годах она подвела, и тусовщикам приходилось танцевать в лужах и под дождем.

- Наконец-то даты 2018 года, может, с погодой опять повезет, - написал _bad16_.

- Надеемся на солнце! - поддержал marcetti_.

- Надеюсь, традиция чередования погоды из года в год продолжится, - добавил dj_audio_d.

Напомним, после AFP-2019 генеральный директор фестиваля Виктор Шкипин заявил, что площадка проведения может поменяться. Виной тому стала именно непогода – поле под Большим Козино превратилось в непроходимое болото из глины и луж.

- Тонны и тонны песка, паллеты, откачка помпами - ничего не помогало. Щебенка, асфальт, тротуарная плитка не вариант. Поле портить нельзя, оно не только для AFP. Паллеты, утонувшие в глубокую лужу, превращаются в капкан, ломающий ноги; оргалит или фанера, покрытая тонким слоем глины - в каток. В общем, будем крепко думать дальше, - написал тогда Шкипин на своей странице в социальных сетях.

О том, где пройдет AFP-2020 и когда откроются продажи билетов, организаторы пока не сообщают.

Но, по данным источника "Комсомольской правды", фестиваль точно останется в Нижегородской области, но может сменить площадку на более удобную.

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