«Это поле мало подходит для фестиваля»: Alfa Future People может переехать на другую площадку

Alfa Future People может переехать на другую площадку, заявил генеральный директор фестиваля Виктор Шкипин. Виной тому непогода, обрушившаяся на поселок Большое Козино в дни проведения AFP 16-18 августа.

- Уже два фестиваля из шести прошли в формате «Аква», и теперь мы точно знаем, что погода совершенно не помеха, когда в одном месте собираются позитивные, активные и неунывающие люди, - написал на своей страничке Виктор Шкипин.

Гендиректор поблагодарил тех, кто всячески поддерживал организаторов, и признал: ошибки были. Чему-то научил фестиваль 2017 года, и была проведена работа над ошибками. Однако в этот раз всплыли новые недочеты, которые решались по мере возможностей.

- Звук и свет ни разу не отключились ни на одной из сцен, точки питания работали и грели чай и бургеры, машины не буксовали и проезжали без очередей, - отметил Шкипин.

Однако по окончании AFP-2019 стало понятно: поле под Нижним Новгородом мало подходит для мероприятия такого масштаба при такой погоде.

- Тонны и тонны песка, паллеты, откачка помпами - ничего не помогало. Щебенка, асфальт, тротуарная плитка не вариант. Поле портить нельзя, оно не только для AFP. Паллеты, утонувшие в глубокую лужу, превращаются в капкан, ломающий ноги; оргалит или фанера, покрытая тонким слоем глины - в каток. В общем, будем крепко думать дальше, - заявил гендиректор фестиваля.

Организаторы не скрывают, что хотелось бы переехать на пляж, но вряд ли эту затею удастся осуществить. Остается только подыскивать более реальные варианты.

«Комсомольская правда» рассказывала, что на шестой год проведения фестиваля музыки и технологий гостей ждали сразу шесть сцен, на которых звучала музыка на любой вкус. Лайн-ап этого года был самым сильным за все время существования AFP. Настоящий сюрприз всех приехавших ждал на Alfa Main Stage - ее сделали из LED-экранов, для которых несколько месяцев лучшие продакшн-студии писали свой контент. На главной сцене было закреплено огромное количество световых приборов, много лазеров и, конечно же, пиротехники. А еще по традиции там было мужское лицо, с которым некоторые гости… здоровались!

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