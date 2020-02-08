14 февраля в Нижнем Новгороде пройдет AFP | Love | Nizhny 800
В День святого Валентина посетителей спортивно-развлекательной площадки «Спорт Порт» в Нижнем Новгороде ждет сюрприз — развлекательная программа AFP | Love | Nizhny 800.
Начало мероприятия — в 18.00. Зажгут московские диджеи Enzy и Mage. Влюбленные при условии летной погоды смогут полетать на воздушном шаре. Кроме того, всех участников вечеринки ждут развлекательная программа и интерактивные зоны, хорошее настроение и специальный эфир «Студии 800». Увидеть себя можно будет на официальных страницах 800-летия Нижнего Новгорода.
Глобальное мероприятие состоится на территории бывшей швейной фабрики «Маяк». Создавать настроение будут нижегородские диджеи Byki и Byor, москвичи Enzy и Phlegmatic Dogs и, конечно, хедлайнер вечеринки, впервые посетивший Россию Zonderling (Нидерланды).
Визуальное сопровождение - световое и лазерное шоу от компании DreamLaser.
Вход платный, действуют возрастные ограничения.
ИСТОЧНИК KP.RU