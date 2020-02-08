14 февраля в Нижнем Новгороде пройдет AFP | Love | Nizhny 800

8 Февр. 2020 2020-02-08T16:34:38+03:00

Организаторы обещают объявить место проведения фестиваля-2020 в этот же день

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В День святого Валентина посетителей спортивно-развлекательной площадки «Спорт Порт» в Нижнем Новгороде ждет сюрприз — развлекательная программа AFP | Love | Nizhny 800.

Начало мероприятия — в 18.00. Зажгут московские диджеи Enzy и Mage. Влюбленные при условии летной погоды смогут полетать на воздушном шаре. Кроме того, всех участников вечеринки ждут развлекательная программа и интерактивные зоны, хорошее настроение и специальный эфир «Студии 800». Увидеть себя можно будет на официальных страницах 800-летия Нижнего Новгорода.

Глобальное мероприятие состоится на территории бывшей швейной фабрики «Маяк». Создавать настроение будут нижегородские диджеи Byki и Byor, москвичи Enzy и Phlegmatic Dogs и, конечно, хедлайнер вечеринки, впервые посетивший Россию Zonderling (Нидерланды).

Визуальное сопровождение - световое и лазерное шоу от компании DreamLaser.

Вход платный, действуют возрастные ограничения.

ИСТОЧНИК KP.RU