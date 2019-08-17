«Это чума!»: Даже двухдневный дождь не смог остановить посетителей фестиваля Alfa Future People

Музыка нас связала

Международный фестиваль электронной музыки и высоких технологий Alfa Future People уже в шестой приезжает в Большое Козино Нижегородской области. С каждым годом фестиваль становится все масштабнее: появляются новые сцены, развлечения, а также увеличивается количество участников.

В этом году было установлено сразу шесть сцен: live-сцена, Bass, Techno, Deep, Trance и Main, так что получить удовольствие могли любители разных музыкальных направлений. Да и список исполнителей выглядел впечатляющим. За все время выступило более сотни артистов, среди которых были Ferry Corsten, Aphrodite, Carnage, Coone, Showtek, Camo&Crooked, Cesqeaux и Jeffrey Sutorius, также известный как Dash Berlin. Но главными хэдлайнерами фестиваля стали Apashe и Don Diablo. Их ждали все.

- Это чума! – кричал один из посетителей фестиваля, стоя по колено в грязи перед главной сценой.

Главная сцена Alfa Future PeopleФото: Андрей ВОВК

Грязь, надо сказать, тоже стала полноценным участником нынешнего AFP. Непрекращающийся дождь заливает участников фестиваля уже второй день. В результате под ногами сплошная грязь, а местами грязевые лужи настолько огромны, что в них можно плавать. В первый день все, кто приехал наслаждаться музыкой, кляли непогоду на чем свет стоит. Но на второй день все привыкли, а грязевые лужи стали самой популярной фото-зоной.

Новое - хорошо забытое старое

Помимо музыки на AFP было множество других развлечений: можно было смотреть сериалы, играть в видеоигры, слушать лекции. Впервые в этом году на AFP работает павильон Xiaomi, где представляют новые смартфоны, беспроводные наушники и фитнес-браслеты. Появился и необычный павильон к 800-летию Нижнего Новгорода, которое состоится через два года. Снаружи зеркальный павильон площадью 400 квадратных метров будет подсвечиваться различными светодиодными панелями. А внутри него будет инсталляция - LED-экраны, установленные по всему периметру помещения.

Помимо музыки на AFP было множество других развлеченийФото: Андрей ВОВК

- Это некая интерактивная оцифровка посетителей павильона. В режиме реального времени с помощью современных устройств будет сканироваться на эти экраны. Кроме того, там будут показаны изображения знаковых мест Нижнего Новгорода, - уточнил замгубернатора Александр Югов.

Там же в павильоне, который будет работать 24 часа в сутки, прозвучит «Симфония гудков» известного советского композитора Арсения Авраамова в современной интерпретации.

На фестивале было установлено шесть сценФото: Андрей ВОВК

- Это уникальный проект! Дело в том, что сто лет назад в Нижнем Новгороде впервые произошла репетиция авангардной «Симфонии гудков», в которой инструментами вместо скрипок и барабанов выступали заводы, поезда, самолеты и пароходы. И мы собираемся реконструировать эту симфонию вместе с командой dreamlaser, занимающейся 3D-мэппингом. Это позволит воссоздать визуальную репрезентацию той самой индустриальной истории, связанной с Нижним Новгородом, показать ее в новом ключе, - пояснил художник Артем Филатов.

Все, кто слышали ее вживую, были впечатлены мощностью звучания. Читатели «Комсомольской правды – Нижний Новгород» тоже могли услышать отрывок из нее во время онлайн-трансляции.

Посетители перестали обращать внимание на грязь и лужиФото: Андрей ВОВК

Комфорт превыше всего

Для того чтобы услышать любимых исполнителей и просто от души повеселиться, на фестиваль Alfa Future People ежегодно приезжает более 50 тысяч человек. И поэтому организаторы фестиваля уделяют отдельное внимание комфорту, что особенно приятно было в этом году. Здесь работала комфортабельная кемпинг-зона с бесплатным Wi-Fi, горячими душами и прочими удобствами. Был развернут и VIP-кемпинг с предустановленными палатками. Хотя не все были согласны ночевать в поле и многие бронировали отели в Нижнем Новгороде. Благо добираться до Большого Козина недалеко. На электричке можно было домчать всего за 40 минут. Некоторые даже в течение одного дня успевали съездить до Нижнего и обратно. Так что успели побывать не только на фестивале электронной музыки, но и на Дне города, который проходил сегодня в Нижнем Новгороде. К тому же основное действо на AFP началось уже вечером и закончится уже на рассвете.