«Я добралась до мечты!»: Соцсети покорила бабушка из Череповца, взявшая кредит для поездки на Alfa Future People

Елена Мороз из Череповца стала настоящей королевой танцпола в свои 47. Маленькая кругленькая женщина с короткими розовыми волосами живет с девизом «Лучше сделать и пожалеть, чем не сделать и жалеть всю жизнь!» Потому и отправилась на шестой фестиваль музыки и технологий Alfa Future в поселке Большое Козино месить грязь и отрываться от заказа до рассвета наравне с молодежью.

Шагомер показал, что за три дня на фестивале Елена прошла 100 километров!Фото: СОЦСЕТИ

«Я не могла поступить по-другому!»

На знаменитый AFP череповчанка засматривалась не первый год, да все не решалась уйти в отрыв (по большей части из-за нехватки денег). Елена, у которой есть дочка и внучка, работает уборщицей в местных гостиницах и получает за это 12 тысяч рублей ежемесячно. Понятное дело, с таким доходом добраться до фестиваля в Нижегородской области стоит недешево.

Как-то раз дочка подарила маме смартфон, и та стала активно пользоваться соцсетями, читать статьи по психологии и даже нашла несколько курсов по саморазвитию и копирайтингу. А потом наткнулась на рекламу шестого AFP, темой которого в 2019 году стали мечты. «Это знак!» - подумала Елена, быстренько оформила кредит в банке и принялась собирать вещички. Билет в кемпинг обошелся уборщице в 14 тысяч рублей.

- В тот конкретный момент моей жизни, на том этапе моего развития я не могла поступить по-другому, оставить все как есть и забыть про мечту, - призналась женщина. - Это было сродни саморазрушению. Да, я взяла кредит. Люди берут, чтобы сделать ремонт, купить машину, квартиру. Это их мечты, их жизнь и их правила, но не мои!

Досконально изучив вопрос, Елена Мороз собрала рюкзак: заложила сапоги, теплую одежду, носки, белье и, конечно же, дождевик - абсолютный must have фестиваля Alfa Future People.

Попасть на фестиваль в поселок Большое Козино было большой мечтой Елены.Фото: СОЦСЕТИ

- В поисках «немо» обошла полгорода, был только такой, который после пару капель, стал сам промокать. И на второй день пришлось искать новый, ибо дыры были везде. Сапоги оказались маленькими по высоте и не справились. Грязь в них была уже в первый день фестиваля. Носки мокрые, я счастливая и довольная, - вспоминает мечтательница.

Купив билет в кемпинг, Елена не подумала о палатке. На голом поле что ли ночевать? Кинулась искать компанию в соцсетях - в комментариях под постами про предстоящий фестиваль. И нашла нижегородку Нику Яковлеву, благодаря которой пользователи соцсетей и узнали про розоволосую Лену Мороз из Череповца. «История из ряда фантастики», «Реально выбило слезу», «Многим бы взять пример с Лены», «Это гениально! Лена - герой», «Давайте скинемся Лене на следующий год?» - пишут пользователи в комментариях под постом Ники.

Череповчанка отрывалась на фестивале наравне со всеми.Фото: СОЦСЕТИ

Сто километров - за три дня

- «Господи, я еду на фест с какой-то шизанутой тетенькой с фиолетовыми волосами!» - думала я, встречая Лену на вокзале. Ах, да, Лена проделала путь длиной более суток с двумя пересадками на поездах. Потому что прямого транспорта, связывающего Череповец и Нижний Новгород, попросту нет, - сообщила Ника Яковлева своим подписчикам «Вконтакте».

Увидев Лену вживую, девушка поняла, что они непременно подружатся. Хотя изначально Ника подозревала, что 47-летняя мать и бабушка не захочет открываться на танцполах 24 часа в сутки. А выслушивать чужое нытье желания не было.

- Но… «Я еще никогда так не ошибался», Карл! Ровно в десять вечера мы пригребли к мейну (главная сцена AFP. - Прим. ред.), продираясь как партизаны через болото в костюмах теплиц для огурцов, ибо ливень и портал в ад на каждом шагу. В пятницу (точнее, уже в субботу) мы отползли спать, когда все сцены закончили свою работу. С субботы на воскресенье мы, кажется, не поспали вообще. Лена с обеда месила на Live Stage под «Лауда» и «Крем-соду», потом опять «Тундра», «Миллер», «Ментос», обошли с ней все стенды и точки феста… В общей сложности, если верить шагомеру, за три дня мы прошли сто километров, - поделилась Ника.

Сама же Лена в интервью «Комсомолке» призналась, что среди молодежи чувствовала себя более чем комфортно. Уверяет, что музыка творит чудеса, объединяя людей разных стран и поколений.

- Там были люди и старше, но написали только про меня, - недоумевает Елена. - Было ли желание собраться и уехать домой? Вы что, ни в коем случае! Я же добралась до своей мечты!

47-летняя мама и бабушка подружилась с нижегородкой, которая затем рассказала про нее всему интернету.Фото: СОЦСЕТИ

«Смотри не зазвездись!»

Но мечтала ли череповчанка о бешеной популярности, которая обрушится на нее после первого в ее жизни фестиваля Alfa Future People? Конечно, нет. А она случилась. Благодаря нижегородке Нике Яковлевой, поделившейся вдохновляющей историей своей новой розоволосой подруги и их приключениями в поселке Большое Козино на страничке «ВКонтакте», о 47-летней уборщице узнали тысячи людей по всей России. Фестиваль давно прошел, а в друзья к Елене по-прежнему стучатся десятки, если не сотни, незнакомых людей. Каждый искренне восхищается ее безбашенным поступком, а некоторые даже готовы внести свою лепту в погашение «фестивального» кредита.

- Когда брала кредит, рассчитывала только на себя, собственно как и привыкла в своей жизни. На данный момент помог только один человек. Что мне дал фестиваль? Много инсайтов, жизнь как чудо во всех проявлениях. Реакция публики положительная, пожелания очень позитивные. Дочка вообще разделила мою жизнь на до и после Альфы. «Смотри не зазвездись», говорит, - рассказала собеседница «Комсомолки».

По словам Елены, фестиваль музыки технологий дал ей понять, что в жизни многое возможно. Главное делать все зависящее от тебя. «Сделав шаг, ты уже идешь». Звучит, как новый девиз Лены Мороз. Неудивительно, что история череповчанки восхитила одну известную авиакомпанию, и та преподнесла ей роскошный подарок - два авиабилета на любое направление.

- Потому что счастье - это серьезно, и им надо заниматься. И тогда все обязательно получится, - заявили в авиакомпании.

Куда именно Елена рванет в ближайшее время, неизвестно. Она в раздумьях.

- Живу дальше с любовью и благодарностью к миру, пишу посты. Мечтаю о том же, о чем мечтала и до поездки на AFP, - зарабатывать в интернете и путешествовать. Ну и помогать людям, чем могу, - честно ответила череповчанка.