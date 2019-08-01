«Маша жива, и она найдется»: Мама пропавшей 13-летней Маши Ложкаревой верит в лучшее

Поиски продолжаются

Ровно год назад 1 августа 2018 года в Кстовском районе Нижегородской области пропала 13-летняя Маша Ложкарева. До сих пор о местонахождении девочки ничего не известно. И ровно год родители Маши надеются, что им удастся вернуть ее живой.

- Траектория моей жизни изменилась 2 августа в 2.35 звонком следователя, - написала мама Маши Галина Смирнова в социальной сети. - Одна часть меня ходила на допросы, участвовала в поиске, слушала миллион советов и старалась следовать этим советам... Потому что вторая часть меня знает - Маша жива, и она найдется. То, что произошло, покачнуло мир... и я не должна раскачивать его еще больше... Гнев, боль, страх, вина, обида, бессилие - все это есть во мне. Но в том, как я проживаю каждую минуту своей новой жизни, я стараюсь руководствоваться не этими чувствами. Не жалейте меня. Это мой путь. И я должна его пройти... Я люблю Жизнь. Я люблю свою дочь. Мне трудно без нее. Но я справлюсь. Я знаю, у нас с ней много прекрасного впереди.

Осуществить мечту Машиной мамы пытаются и волонтеры. Спустя год они по-прежнему выходят на поиски и по-прежнему обследуют огромную территорию 33 на 33 километра.

- Как только у Следственного комитета появляются какие-то версии, их нужно проверять, и мы выходим на место поиска, - рассказал «Комсомольской правде – Нижний Новгород» координатор ПСО «Волонтер» Сергей Шухрин.

Такая разная МашаФото: СОЦСЕТИ

В результате сейчас уже отметены версии несчастного случая и самовольного ухода Маши из дома. Приоритетной версией сейчас является криминальная. Но ее тоже нужно проверять.

- Если год назад мы искали предметы на поверхности, то сейчас ищем закопанные велосипед или телефон, - объяснил Сергей Шухрин. – Это очень медленный и детальный поиск. Сегодня еще можно увидеть раскопы, мы проверяем землю металлоискателем и специальными щупами.

Но людей катастрофически не хватает. Почти все сейчас заняты на поиске потерявшихся грибников. Кроме того, всплывают пробелы в прошлогоднем поиске, которые нужно исправлять. Так, отряды спецслужб в прошлом году ходили на прочес местности без трекеров, а значит не понятно, какие именно места они осмотрели. Кто-то из отрядов добровольцев передал не всю информацию Следственному комитету, также не понятно, какие именно озера были осмотрены специалистами МЧС, так как у них нет документов с точным указанием координат, схем и способов осмотра. Все эти недочеты необходимо исправлять.

- Если есть добровольцы, которые могут нам помочь, то мы готовы обучить их, дать все необходимое снаряжение и опытного волонтера, - говорит Сергей Шухрин. – Если бы мы регулярно отправляли на место поисков по одной группе в пять человек, то весь квадрат мы смогли бы закрыть за два – три месяца.

Кто виноват в исчезновении Маши

Маша Ложкарева пропала 1 августа 2018 года. В это время она гостила у папы на даче в СНТ «Борок» Кстовского района. Вечером девочка пошла кататься на велосипеде и больше не вернулась. Уже на следующий день волонтеры развернули масштабные поиски. Сотни людей, бросив свои дела, приехали искать исчезнувшую девочку. Наравне со спецсужбами, добровольцы прошли тысячи километров, спускались в заброшенные колодцы и исследовали близлежащие озера. Но никаких следов Маши так и не нашли.

Волонтеры спускаются в заброшенный колодец во время поисков Маши ЛожкаревойФото: СОЦСЕТИ

Отец Маши также принимал активное участие в поисках дочери. Вместе с волонтерами он с утра до ночи ходил на прочес леса. Казалось, что все это время он не спит и не ест.

Тем не менее родители надеялись, что это просто затянувшаяся шутка, что девочка ушла сама, а теперь боится вернуться. И родители записали для нее видеообращение, которое оставили на ее странице в социальных сетях.

- Если она имеет возможность читать, мы хотим, чтобы она увидела ее, - сказал Владимир Ложкарев. - Хочется верить, что она решила спрятаться, а теперь из-за всей этой шумихи боится появиться. Но мы хотим, чтобы она отозвалась, никаких последствий не будет. Самое главное, это жизнь человека.

Грешил папа и на социальные сети, которые могли толкнуть Машу на необдуманный шаг.

- Сейчас очень много групп, которые призывают к суициду или игры, например, «Спрячься на 72 часа», - рассуждал Владимир. - Два года назад Маша состояла в группе "Синий кит", но она там была недолго, и сама ушла, поняв к чему это все ведет. Она сама мне об этом рассказала.

Маша вместе с мамойФото: СОЦСЕТИ

Следователи Следственного комитета Нижегородской области также провели гигантскую работу. Они допросили практически всех жителей и дачников близлежащих деревень и садовых товариществ. Причем, предоставленная ими информация была проверена следственным путем. Таким же образом были проверены ранее судимые за совершение тяжких преступлений. Помимо этого следователи установили более 700 водителей, которые проезжали в районе поисков Маши Ложкаревой в момент ее исчезновения. Все они также были проверены оперативным путем.

- Были задействованы экспертные лаборатории не только Нижегородской области, но и других регионов, - рассказал «Комсомолке» старший следователь 1 отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по Нижегородской области Максим Ефимов. - Проведены сотни генетических исследований на причастность к исчезновению Маши Ложкаревой.

Но до сих пор у следователей и волонтеров есть лишь версии и догадки. Никаких следов Маши Ложкаревой так и не обнаружили.

ВАЖНО!

Объявлено вознаграждение в размере 500 тысяч рублей за информацию о местонахождении 13-летней Маши Ложкаревой или о том, кто мог быть причастен к этому.

Также было объявлено вознаграждение в размере 50 тысяч рублей за велосипед или телефон Маши Ложкаревой.

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