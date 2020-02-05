2020-02-05T13:43:32+03:00
Общество

Число площадок под строительство космодрома в Нижегородской области сократилось до 14

По словам руководителя «КосмоКурса», это связано с отсутствием опыта и знаний у нижегородских специалистов
Валерия ГРОМОВА
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Число площадок для строительства космодрома в Нижегородской области сократилось до 14Число площадок для строительства космодрома в Нижегородской области сократилось до 14Фото: Илья КРУШЕВСКИЙ
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Информация о том, что первый в России частный космодром появится в Нижегородской области, была опубликована прошлой зимой. Тогда же было подписано соглашение с компанией «КосмоКурс», которая займется строительством. По словам ее руководителя – Павла Пушкина – изначально планировалось задействовать 17 площадок на территории региона, но их количество сократилось до 14.

- В силу того, что работа для всех новая, достаточно туго идет проработка вопросов. Нижегородские специалисты не знают, что такое космодром и ракеты, а мы не знаем какие у них особенности на месте. Вроде договорились о последующих шагах и через неделю должны сделать ощутимый прыжок вперед, - написал Пушкин на своей странице в Facebook.

Руководитель «КосмоКурса» отметил также, что материалы будут поданы на приоритетный участок, но название района не называет. В остальных случаях пройдут работы по уточнению.

- Самое главное тут - это неформальный подход к вопросу выбора, обоснования и проработки участка. Со своей стороны будем стараться через неделю предварительные материалы ОВОС выслать! – добавил Пушкин.

Напомним, в конце августа «КосмоКурс» получил от головного института Роскосмоса заключение на предварительные материалы проекта, в котором говорится, что проект по космическому туризму вполне технически реализуем. Планируется, что первых туристов запустят в космос в 2025 году. При этом за девять минут в космосе и трехдневную подготовку им придется выложить около 250 тысяч долларов.

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За девять минут в космосе им придется выложить около 250 тысяч долларов [подробности]

ИСТОЧНИК KP.RU

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