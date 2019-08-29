2019-08-29T18:10:49+03:00
Общество

Роскосмос признал реализуемость проекта частного космодрома в Нижегородской области

Планируется, что первых туристов запустят в космос в 2025 году
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Роскосмос признал реализуемость проекта частного космодрома в Нижегородской областиРоскосмос признал реализуемость проекта частного космодрома в Нижегородской областиФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Строительство космодрома в Нижегородской области, казавшееся поначалу почти фантастическим, все больше обретает черты реальности. «КосмоКурс» получил от головного института Роскосмоса заключение на предварительные материалы проекта, в котором говорится, что проект по космическому туризму вполне технически реализуем! Об этом «Комсомольской правде» - Нижний Новгород» рассказал глава компании Павел Пушкин.

- Специалисты ЦНИИмаш сделали вывод о технической реализуемости схемы полета по суборбитальной траектории и о хорошем совпадении их расчетов с нашими. Это означает, что серьезных просчетов нет. В рабочем порядке мы проработаем замечания и предложения, которые нам выдали, но там ничего критичного нет – все решаемо. Теперь самое главное для нас – уточнить материалы по конкретному району Нижегородской области, - поделился Павел Пушкин.

В ближайшее время «КосмоКурс» планирует приступить к разработке материалов для проведения государственной экологической экспертизы проекта космодрома. В рамках этой работы будут проведены и общественные слушания.

Напомним, подготовительные работы по строительству космодрома планируется начать уже в этом году. Технический и стартовый комплекс будут построены к 2023 году, а уже в 2025 году на борт ракеты смогут взойти первые космические туристы. Стоимость полета будет составлять около 250 тысяч долларов – за эти деньги экстремалы смогут получить 15-минутный полет и провести пять минут в невесомости.

ИСТОЧНИК KP.RU

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