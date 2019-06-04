«В качестве горючего применяется спирт»: Руководитель «КосмоКурс» рассказал о будущем космодроме в Нижегородской области

Космодром, строительство которого планируется начать в 2020 году в Нижегородской области, будоражит умы нижегородцев уже несколько месяцев. Мало, кто из местных жителей одобрил эту идею. Многие боятся, что все это обернется экологической катастрофой и скачком различных заболеваний.

Руководитель «КосмоКурс» Павел Пушкин решил развеять страхи нижегородцев и на свой страничке в социальной сети подробно рассказал о будущем космодроме.

Ракеты на спирту

Павел Пушкин заверил нижегородцев, что космодром не будет представлять угрозу ни здоровью местных жителей, ни экологии нижегородского края.

- Ракета у нас на чистых компонентах, - написал Павел Пушкин. - В качестве окислителя применяется кислород, в качестве горючего - спирт. В качестве компонента наддува применяется азот. Есть правда еще сухой лед в очень небольших количествах. Все эти компоненты хорошо известны. Кислородом, азотом и даже углекислым газом (сухой лед) мы дышим, а углекислый газ даже вырабатываем сами. Спирт мы применяем тот самый, этиловый, который можно пить. Думаю, горение спирта все видели и никого это не должно пугать. Других компонентов у нас просто нет.

Для скептиков Павел Пушкин уточнил, что с ядовитыми компонентами компания не сможет получить разрешение на полеты. Также руководитель «КосмоКурс» подчеркнул, что при строительстве ракет не применяются токсичные и радиоактивные материалы.

Высотный аттракцион

Каждый в фильмах видел, что когда ракета взлетает, от нее отделяется различные части. И все они падают на землю. Так что теперь нижегородцы опасаются, что им на головы тоже будут падать разные части ракет.

- У нас почти строго вертикальный полет с управляемым возвращением на территорию космодрома ракеты и аппарата с туристами, - объясняет Павел Пушков. - В ходе полета мы не вылетаем за зону космодрома в принципе. Это объясняется тем, что у нас высотный аттракцион и горизонтальная скорость нам не нужна. Мы же когда камень на высоту подкидываем, бросаем его строго вверх, тут похожая схема. Именно поэтому нам не важна широта точки старта.

При этом вокруг космодрома будут санитарно-защитные зоны, где не должны появляться люди во время пуска или при проведении испытаний. Обезопасить местных жителей эти зоны должны не только от нежелательных «летающих» объектов, но и от шума.

- Самая большая санитарная зона связана с превышением уровня шума, - рассказал Павел Пущков. - При этом мы говорим не о шуме, который выше болевого порога, а о шуме газонокосилки во дворе у соседа в течении нескольких десятков секунд. Но даже такой шум не допускается. Зоны, в которые в случае аварийного полета могут падать ракеты и обломки в два раза меньше шумовых, то есть обеспечивается двукратный запас.

К тому же перед началом запуска космодрома, проект будет проходить экспертизы по безопасности, включая экологическую.

- Без всего этого никакая ракета не взлетит, это следует всем понимать, - подчеркнул Павел Пушкин.

Зачем нижегородцам космодром

Многие нижегородцы сомневаются в необходимости строительства частного космодрома. Однако Павел Пушкин уверен, что его появление даст толчок для развития Нижегородской области.

- Местные жители получат около 400 рабочих мест на космодроме и возможность вести сторонний бизнес вокруг него, - объяснил Павел Пушкин. - Это обеспечение едой, расходными материалами, ремонт, строительство. Это и есть прямые деньги. К тому же достаточно богатые люди будут приезжать в район космодрома. Им надо где-то жить, развлекаться и отдыхать. Это возможность хорошо заработать. Район размещения космодрома и Нижегородская область получат от этого налоги, которые пойдут, в том числе, на решение местных проблем. Под космодром будет создаваться и ремонтироваться инфраструктура: дороги, свет, газ, связь. Это все останется на территории района и будет использоваться местными жителями. Дополнительно мы хотим, чтобы космодром стал центром притяжения туристов, которые хотят посмотреть на пуски ракет и на испытания двигателей. Ведь это будет первое действительно доступное место, где это все можно будет посмотреть. Если все получится, то это огромный приток денег в Нижегородскую область и район размещения. А это развитие дорог, коммуникаций, гостиниц, проведение ремонтов, строительство поликлиник и всё то, что беспокоит местных жителей. Я не говорю, что вся область поднимется из-за этого проекта, но это будет значительный вклад в развитие района и повышение уровня жизни его жителей.

Кто сможет полете в космос

Совершить полет с частного космодрома – будет весьма дорогое удовольствие. Планируется, что цена одного полета составит 250 тысяч долларов.

- Естественно это услуга не для широкого круга населения, - говорит Павел Пушкин. - Но в России и в мире есть достаточное количество людей, готовых заплатить за данный полет. И, думаю, граждан РФ у нас будет не более 10 процентов, больше даже ориентируемся на менее чем 5 процентов.