Первый в России частный космодром появится в Нижегородской области. Соглашение с компанией «КосмоКурс», которая будет строить космодром, уже подписано. Об этом «Комсомольской правде» - Нижний Новгород» рассказали в региональном правительстве.

- Правительство Нижегородской области, корпорация развития Нижегородской области и ООО «КосмоКурс» подписали соглашение о сотрудничестве при реализации инвестпроекта по строительству суборбитального космического комплекса на территории Нижегородской области в конце февраля 2019 года, - рассказали в правительстве Нижегородской области.

Далее последуют согласования с Роскосмосом. И если проект будет одобрен, то строительство космодрома начнется уже в 2020 году. О месте его размещения пока никакой официальной информации нет. По словам правительства Нижегородской области, сейчас « ведется подбор участка для строительства комплекса». Однако ранее неофициальные источники говорили о том, что космодром планируется построить в Ардатовском районе Нижегородской области, который расположен в 160 километрах от Нижнего Новгорода.

- Отмечается, что при заправке ракеты используются экологически чистые компоненты, - уточнили в региональном правительстве.

На строительство космодрома планируется потратить 2,6 миллиардов рублей. Все средства будут направлены из частных источников. Завершиться стройка должна в 2015 году.