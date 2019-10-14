«Полетят без скафандра»: Стало известно, что ждет космических туристов во время полета

Поначалу строительство первого частного космодрома в Нижегородской области казалось не более чем фантастической идеей. Однако за последние месяцы этот проект начал приобретать все более реалистичные очертания. «Комсомолка» выяснила, на какой стадии находится этот проект сейчас и что ждет в космосе будущих туристов.

Место под космодром

Как только выяснилось, что первый частный космодром действительно построят в Нижегородской области, горожане начали ломать себе голову – где же выберут место для столь масштабной стройки? Какие только варианты ни назывались за это время: и Арзамасский район, и Починковский, и Лукояновский. Но окончательное место не определено до сих пор.

- В Нижегородской области полагают, что главное – это строительство космодрома. На самом деле это лишь часть масштабного проекта, - объясняет генеральный директор ООО «КосмоКурс» Павел Пушкин. – Сейчас мы завершаем аванпроект космодрома. До того, как мы представим его на государственную экспертизу, мы должны пройти экологическую экспертизу. А для этого мы должны сделать оценку воздействия на окружающую среду и провести публичные слушания. Однако пока мы окончательно не определились с земельным участком, мы не можем двигаться дальше. Сейчас мы рассматриваем несколько территорий, одна из которых является для нас приоритетной. Однако называть это место мы пока не будем. В любом случае, правительство заинтересовано в максимальной безопасности людей, и именно с ними мы прорабатываем все вопросы безопасности.

Подготовка туристов

Никакой серьезной подготовки для космических туристов не требуется. Как обещают в самой компании, на все про все будет уходить не больше трех дней.

- В принципе, здесь нет даже каких-то ограничений по здоровью, не строже чем при полетах на самолете или катаниях на аттракционах, - объясняет Павел Пушкин. – Понятно, что если вам недавно сделали операцию, или у вас есть врожденное сердечно-сосудистое заболевание, или образовался тромб, то лететь не стоит. Однако в этом случае нельзя даже на месте подпрыгивать. Если говорить про подготовку, то она много времени не займет. Туристов ждет лишь небольшой медицинский осмотр и инструктаж. Примерно так раньше под Нижним Новгородом проходили полеты на истребителях.

Космический полет

Сам космический полет для туриста будет длиться не дольше девяти минут. Однако приехать на космодром все равно придется заранее.

- После приезда будущий турист сначала познакомится с членами экипажа, потом проходит предполетный медицинский осмотр и небольшой инструктаж, - рассказывает Павел Пушкин. – Во время инструктажа его знакомят с аппаратом, примеряют кресла и показывают, что и как в нем работает. Непосредственно в день полета человек должен еще раз пройти медицинский осмотр.

В общем и целом такая подготовка занимает около трех дней, после чего человек может лететь в космос.

- Как только турист садится в аппарат, запускаются двигатели – и его выводят на высоту 60 километров, - рассказывает Павел Пушкин. – После этого двигатели выключаются, и аппарат отделяется от ракеты, поднимаясь по инерции на высоту 200 километров. В это время туристы могут отстегнуться, полетать в невесомости и полюбоваться Землей с высоты полета Гагарина. Это длится около пяти минут, после чего аппарат начинает снижаться. К тому моменту как проходит ощущение невесомости, туристы должны сесть обратно в кресла и пристегнуться. Вслед за этим аппарат совершает посадку обратно на космодром.

Экипировка

Никакой особой экипировки туристам не нужно. Как сообщают в самой компании, у них не будет даже…скафандров.

- Зачем нужны скафандры космонавтам? Потому что при полете на орбиту возможна потеря герметичности аппарата. Из-за долгого полета компенсировать ее невозможно, - объясняет Павел Пушкин. – В нашем случае суборбитальный полет занимает всего девять минут. При этом наш аппарат довольно маленький, и на нем нет никаких серьезных агрегатов, которые при разрушении могут осколками повредить корпус. Даже в случае небольшой потери герметичности, мы сможем компенсировать ее воздушной смесью, взятой с собой в баллонах. Поэтому скафандр в данном случае не нужен.

Стоимость полета

Надо сказать, что туристические полеты в космос – удовольствие не из дешевых. За девять минут в космосе и трехдневную подготовку, туристам придется выложить около 250 тысяч долларов.

- Примерно такая же стоимость полетов и в США, - рассказывает Павел Пушкин. - Там существуют сразу две компании, которые предлагают подобные полеты. Одна из них должна начать свою деятельность в этом году, вторая – в следующем. И у всех стоимость полетов примерно одинаковая. Что касается территории бывшего СССР, то здесь это первый частный суборбитальный космодром.