«За полетами ракеты можно будет следить с трибуны»: Нижегородский космодром станет Меккой для туристов

Космодром, который должен появиться в Нижегородской области вызывает очень много вопросов местных жителей. Несмотря на то, что обсуждения длятся уже несколько месяцев, до сих пор непонятно, что именно там будет происходить. В памяти всплывают фотографии с космодрома «Байконур», падающие капсулы с людьми из советских хроник и военные с автоматами, которые охраняют территорию. Неужели в Нижегородской области будет нечто похожее?

«Комсомольская правда» - Нижний Новгород» решила узнать обо всем из первых уст – у руководителя компании «КосмоКурс» Павла Пушкина. Именно эта компания строит космодром в Нижегородской области.

Что будет происходить на космодроме?

Самое важное открытие, которые мы сделали во время общения с Павлом Пушкиным – никаких военных и автоматов, никаких секретов – все максимально открыто. На космодром даже будут организованы туристические туры, во время которых можно будет посмотреть, как взлетают ракеты и потрогать настоящий ракетный двигатель.

- Будет построена специальная трибуна с хорошей шумоизоляцией, - рассказал Павел Пушкин «Комсомольской правде» - Нижний Новгород». – Мы хотим предоставить людям возможность посмотреть, как летают ракеты, как работают двигатели. Это ведь очень интересно.

Уже в следующем году компания «КосмоКурс» планирует начать огневые испытания. На них тоже можно будет посмотреть. Позже, в 2023-2024 годах, начнутся испытания двигателя, которые будут проходить два раза в неделю. По словам специалистов, это будет уже более зрелищно, чем огневые испытания. Также в 2023 году начнутся летные испытания. Ну а самые интересные испытания – это взлет ракеты. Но увидеть их можно будет не раньше 2024-2025 годов.

- Скорее всего, мы сделаем символическую стоимость, несколько сот рублей, - сказал Павел Пушкин. – Но о таких мелочах мы пока не думали.

Заглянуть на космодром можно даже во время строительства: увидеть, как собирают стартовую площадку, вблизи посмотреть на ракету.

Полноценные полеты с людьми на борту ракеты начнутся в 2025 году. И на каждый из них будут приглашаться все желающие. Компания «КосмоКурс» планирует проводить по 115 полетов в год. Плюс испытания. Так что посмотреть будет на что.

Помимо основной деятельности – запуска ракет, компания предлагает сделать космодром площадкой для проведения различных мероприятий. Например, можно проводить ракетно-модельные чемпионаты, читать тематические лекции, проводить занятия с детьми из макетно-модельных кружков. Кроме того, «КосмоКурс» хочет построить хранилища для ракетного топлива, а также создать всю необходимую инфраструктуру для конструкторов-любителей, которые могли бы испытывать свои двигатели на территории космодрома.

- Сейчас все они разбросаны по России, для них не созданы условия, поэтому такие любители испытывают свои ракеты в ближайшем лесу, что иногда приводит к трагическим последствиям, - говорит Павел Пушкин. – Подобный проект реализован в США и привлекает очень много желающих. Думаю, для России он тоже актуален.

У компании миллион задумок по альтернативному использованию космодрома, однако воплотить их самостоятельно «КосмоКурс» пока не в состоянии, а потому компания ищет заинтересованных людей, которые готовы сотрудничать и создавать интересные проекты.

Капсула Blue Origin. Подобная будет и на нижегородском космодроме. Фото: spacenews

Как космодром поможет в развитии Нижегородской области?

Павел Пушкин считает, что открытость космодрома привлечет большое количество туристов в Нижегородскую область. А это значит нужны будут гостиницы, в близлежащих городках будет развиваться торговля. Кроме того, будут отремонтированы дороги, да перебои с электричеством уйдут в прошлое. К тому же у нижегородцев появятся дополнительные рабочие места. «КосмоКурс» планирует принять на работу 400 нижегородцев. В целом Нижегородская область станет более привлекательной для туристов. Да и добраться из Москвы до Нижнего Новгорода сегодня достаточно быстро и недорого.

- Вы находитесь в сердце России, - сказал Павел Пушкин. – А билет на поезде стоит меньше тысячи рублей. Это тоже большой плюс, так как поездка будет доступна большому количеству туристов.

Где построят космодром?

Однако конкретное место, где будет построен первый в России частный космодром, пока не определено. Компания «КосмоКурс» вместе с правительством Нижегородской области рассматривает три варианта.

- Для космодрома нужна равнина, без оврагов и серьезных складок местности. Желательно, чтобы не было лесов. Также рядом не должно быть населенных пунктов. Хотя на определенном расстоянии должен быть достаточно крупный город с развитой инфраструктурой, - описал Павел Пушкин критерии отбора.

И такие места, по словам Павла Пушкина, есть в Нижегородской области. Правда, расстраивает компанию обилие ручьев.

- Сейчас по одному из районов прорабатываем планировку и обходим проблемы на местности, - сказал Павел Пушкин.

Кроме того, найти необходимую площадь, где нет никаких населенных пунктов тоже не получается. Даже в тех районах, которые сейчас рассматриваются, есть деревни, где живет по нескольку человек.

- Вместе с правительством Нижегородской области будем стараться переселить всех жителей, - заявил Павел Пушкин. – Но если кто-то категорически откажется уезжать, то каждый раз во время запуска ракеты их будут эвакуировать.

Старт ракеты Blue Origin. Так же будет выглядеть старт ракета на нижегородском космодроме. Фото: yaplakal

Какова площадь космодрома?

Нижегородский космодром будет огромен – около шести квадратных километров. На этой территории разместится не только стартовая площадка и технические сооружения, но и зона безопасного приземления – здесь будут приземляться капсулы с людьми, а также так называемые зоны отчуждения. В части из них нельзя ничего строить, однако большая часть – это защита населения от шума при запуске ракет.

- Шум от двигателя при запуске слышен в течение примерно 30 секунд. В принципе такой шум можно перенести. Его можно сравнить с близко проходящим метро, включенным трактором или бензопилой у вас под окнами. Однако, согласно СанПин, такой шум запрещен, - объяснил Павел Пушкин.

Когда начнется строительство?

Строительство космодрома растянется на несколько лет.

- Если все получится, то подготовительные работы мы начнем уже в этом году, - рассказал Павел Пушкин. – В следующем мы должны построить комплекс для испытания двигателя. А потом начнем строить другие элементы комплекса. Технический и стартовый комплекс будем строить в 2023 году, так как раньше он нам не нужен. Полностью строительство космодрома закончится в 2025 году.

Однако к этому моменту на космодроме уже полным ходом будут идти различные испытания. А в 2025 году на борт ракеты взойдут первые комические туристы.

Сейчас же «КосмоКурс» проектирует и проводит испытания ракет, которые будут взлетать с нижегородского космодрома. Правда, посмотреть на это нельзя – все засекречено. Кроме того, компания проектирует испытательные стенды – это как аэропорт для самолетов, а также занимается создаем нормативно-правовой базы – это ведь первый частный космодром в России.

ВЫСОТА ПОЛЕТА

Ракеты будут подниматься в стратосферу, достигая максимальной высоты в 175 километров. Для сравнения, метрологические зонды запускаются на высоту до 70 километров.

Весь полет продлится около 15 минут. Один билет будет стоить 250 тысяч долларов. За один раз может лететь шесть туристов.

БУДЕТ ЛИ НЕВЕСОМОСТЬ

Несмотря на столь недолгий полет, туристы смогут ощутить на себе настоящую невесомость. В общем сложности она продлится пять минут. Как только ракета вылетит из плотной атмосферы, двигатели будут выключены, и ракета полетит по инерции. И вот тут-то туристы почувствуют невесомость. Достигнув необходимой высоты, ракета начнет опускаться. И тут опять можно полетать в невесомости.

РАКЕТА НА СПИРТУ

Компания «КосмоКурс» уверяет, что ракеты абсолютно безопасны для нижегородцев.

- Ракета у нас на чистых компонентах, - уверяет Павел Пушкин. - В качестве окислителя применяется кислород, в качестве горючего - спирт. В качестве компонента наддува применяется азот. Есть правда еще сухой лед в очень небольших количествах. Все эти компоненты хорошо известны. Кислородом, азотом и даже углекислым газом (сухой лед) мы дышим, а углекислый газ даже вырабатываем сами. Спирт мы применяем тот самый, этиловый, который можно пить. Других компонентов у нас просто нет

В случае аварийных ситуаций и всех возможных отклонений все падает на территорию космодрома. Кроме того, по словам Павла Пушкина, все просчитано и будет по ходу разработки корректироваться и согласовываться с «Роскосмосом».

ЦЕНА ВОПРОСА

На строительство космодрома планируется потратить 2,6 миллиарда рублей. Все средства будут направлены из частных источников.

ЭЛИТНАЯ ГОСТИНИЦА

Специально для космических туристов будет построена небольшая пятизвездочная гостиница, где будет размещаться максимум 20 человек.

- Это будет либо отдельный комплекс, либо эксклюзивные гостиничные домики, - рассказал Павел Пушкин.

Место строительства этой гостиницы тоже еще не определено. Она будет либо в непосредственной близости от космодрома, либо в ближайшем крупном населенном пункте.

А ЧТО У НИХ?

В США уже действует подобный частный космодром. В этом году он примет первых космических туристов. Построила частный космодром компания Blue Origin, которая принадлежит Джефри Безосу – основателю Amazon.com. Космодром находится на территории его ранчо, расположенном в 40 километрах к северу от города Ван-Хорн, округ Калберсон, штат Техас.

Но в отличие от российских ракет, американские ракетные двигатели работают на водороде.