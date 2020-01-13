Молодой человек сделал предложение своей девушке на главной площади Нижнего Новгорода

Нижний Новгород может претендовать на звание российского города, в котором проживают самые романтичные мужчины. А все потому, что к предложению руки и сердца местные кавалеры подходят весьма изобретательно: то телебашню «атакуют», то заставляют замереть на мгновение огромный каток с сотнями катающихся.

В новогодние каникулы жители приволжской столицы стали свидетелями очередного оригинального признания в любви. Прогуливаясь в центре города, парочка ненадолго задержалась возле Дмитриевской башни Нижегородского кремля. И в то же мгновение на кирпичном фасаде появилась проекция: «Наташа, выходи за меня замуж?»

По словам очевидцев, от увиденного девушка сначала потеряла дар речи, однако, придя в чувство, выпалила заветное: «Да!»

Напомним, весной 2019 года нижегородец Илья Саечников предложил своей возлюбленной выйти за него замуж, задействовав телебашню. Вечером 10 апреля башня переливалась всеми цветами радуги, сверкая и маня своей красотой. Необычную подсветку жители увидели впервые. Прохожие восхищенно озирались, кто-то специально останавливался, чтобы подольше полюбоваться сиянием. И тут на башне поплыли огромные буквы: «Ты выйдешь за меня замуж?» В этот момент избранница Ильи находилась неподалеку со своей подружкой и, конечно, увидела предложение.

В канун 2019 года нижегородец сделал предложение своей девушке прямо на катке стадиона «Труд» в Сормовском районе. Необычный поступок молодого человека вызвал тогда бурное обсуждение в соцсетях.

Настоящим романтиком оказался и болельщик ХК «Торпедо», который предложил своей любимой руку и сердце на матче с «Ак Барсом». Когда до конца игры остался последний период, к девушке Дмитрия подошел главный символ нижегородского клуба - олень - и вручил огромный букет красных роз. Трибуны восторженно зааплодировали, а на табло со счетом появилось фото влюбленных. Тогда молодой человек достал кольцо, надел его Ульяне на палец и задал свой главный вопрос: «Ты выйдешь за меня?» Девушка растерялась, расчувствовалась, кивнула, и по арене прокатилась новая волна бурных аплодисментов.

Отличился также нижегородский путешественник Валентин Ефремов, сделавший предложение своей молодой гражданской жене во время записи шоу «Модный приговор» на Первом канале. После чудесного преображения героини 69-летний ловелас достал маленькую синюю коробочку, в которой было обручальное кольцо. На глазах Екатерины появились слезы, а рука дрожала, когда возлюбленный надевал ей кольцо.

Годами ранее заветное «Да!» в присутствии сотен зрителей услышал нижегородец, сделавший предложение своей девушке на арене цирка. Чтобы провернуть сие действо, жених обратился к директору цирка с просьбой дать ему возможность осуществить задуманное.

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