СЕГОДНЯ 12:10 2018-09-19T12:10:26+03:00

Болельщик ХК «Торпедо» сделал своей девушке предложение руки и сердца на матче с «Ак Барсом» Фото: Юлия ИСАЕВА

Молодые люди встречаются уже восемь лет [видео]

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Вчера, 18 сентября, в Нижнем Новгороде состоялся очередной матч Континентальной хоккейной лиги. На льду встретились «Торпедо» и «Ак Барс».

Игра была напряженной, интересной и волнительной. Все болельщики были пропитаны эмоциями, а для кого-то поход на хоккей стал началом нового этапа в жизни.

Влюбленная пара, сидевшая рядом со мной, болела за «Торпедо». В перерывах между периодами молодой человек убегал вниз, суетился, но его спутница явно ни о чем не догадывалась. Когда до конца игры остался последний период, и команды разошлись на пятнадцатиминутный отдых, наш герой – Дмитрий – совершил, пожалуй, самый важный и ответственный шаг в своей жизни.

Когда к его девушке – Ульяне - подошел главный символ нижегородского клуба – олень – и вручил огромный букет красных роз, всем сразу стало понятно, что к чему. Трибуны восторженно зааплодировали, а на табло со счетом появилось фото влюбленных.

Дмитрий достал кольцо, надел его Ульяне на палец и задал свой главный вопрос: «Ты выйдешь за меня». Девушка растерялась, расчувствовалась, кивнула и по арене прокатилась новая волна бурных аплодисментов.

«Комсомолке» удалось пообщаться с Ульяной. Выяснилось, что молодые люди встречаются уже восемь лет. Более того, 18 сентября на матче Торпедо – Ак Барс они отмечали юбилей своих отношений.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.nnov.kp.ru/video/embed/669481" frameborder="0"></iframe> Нижегородец сделал девушке предложение на матче "Торпедо" - "Ак Барс".Юлия ИСАЕВА

- Я вообще не ожидала, что он позовет меня замуж именно сегодня. Мы уже давно живем вместе, - рассказала девушка.

Оказалось, теперь уже жених и невеста приехали на игру из Дзержинска. История их любви началась со знакомства в деревне у бабушки, а теперь они уже будущая семья.

- Пока что я успела только написать маме, что Дима сделал мне предложение. Она очень рада такой новости, - улыбнулась Ульяна. Она по-настоящему счастлива.