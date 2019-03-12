2019-03-12T16:31:57+03:00
Общество

Нижегородский путешественник Валентин Ефремов сделал предложение во время «Модного приговора»

69-летний путешественник позвал замуж свою молодую гражданскую жену
Юлия ДАНЧЕНКО
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Нижегородский путешественник Валентин Ефремов сделал предложение во время «Модного приговора»Нижегородский путешественник Валентин Ефремов сделал предложение во время «Модного приговора»Фото: Первый канал
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Совершенно неожиданно в программе «Модный приговор» появился прославленный нижегородский путешественник Валентин Ефремов, который обвинил свою 31-летнюю гражданскую жену Екатерину Ключникову в неумении одеваться. Но в конце передачи Валентин Ефремов был настолько впечатлен красотой Екатерины, что сделал ей предложение руки и сердца.

Однако поначалу Валентин Ефремов был весьма категоричен. Мало того, что в загс он готов был позвать только после того, как Екатерина родит ему дочь, так еще был недоволен гардеробом своей избранницы.

- Я говорю ей: «Оденься так, чтобы ты сияла, производила впечатление, надень юбочку покороче», у нее хорошая фигура, ее надо подчеркнуть, а у нее бабушкины наряды какие-то, - возмутился Валентин Ефремов.

Нижегородский путешественник Валентин Ефремов сделал предложение во время «Модного приговора» Фото: Первый канал

Нижегородский путешественник Валентин Ефремов сделал предложение во время «Модного приговора»Фото: Первый канал

Хотя Екатерина тут же парировала, ответив, что все, что предлагает надеть ее муж, вульгарно и пошло.

Когда же за гардероб Екатерины взялась эксперт Эвелина Хромченко, то оказалось, что выбор Екатерины не так уж плох, а вот подарки Валентина Ефремова действительно безвкусны.

Но к концу передачи оба влюбленных настолько сильно преобразились, что просто сияли от радости.

- Я не знаю, это он или его подменили, - смеялась Екатерина. - Он прекрасен!

- Я всегда был в одном образе, но нужно что-то менять, значит, начинается что-то новое, новая жизнь, - сказал Валентин Ефремов.

Нижегородский путешественник Валентин Ефремов сделал предложение во время «Модного приговора» Фото: Первый канал

Нижегородский путешественник Валентин Ефремов сделал предложение во время «Модного приговора»Фото: Первый канал

И после этих слов он достал маленькую синюю коробочку, в которой было обручальное кольцо.

- Ты можешь принять, а можешь не принять мое предложение, - продолжил знаменитый путешественник.

На глазах Екатерины появились слезы, а рука дрожала, когда Валентин Ефремов надевал ей кольцо на палец.

Нижегородский путешественник Валентин Ефремов сделал предложение во время «Модного приговора» Фото: Первый канал

Нижегородский путешественник Валентин Ефремов сделал предложение во время «Модного приговора»Фото: Первый канал

ИСТОЧНИК KP.RU

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