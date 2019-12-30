«Как романтично»: В канун Нового года нижегородец прямо на катке сделал предложение своей девушке

В последнее время в Нижнем Новгороде стало модным делать необычные предложения руки и сердца. Один влюбленный нижегородец предложил своей возлюбленной выйти за него замуж в цирке, другой – во время матча хоккейного клуба "Торпедо", третий – с помощью нижегородской телебашни. И вот всего за пару дней до Нового года эту добрую традицию продолжил еще один житель нашего города – предложение своей возлюбленной он сделал на катке стадиона «Труд».

- Как романтично, - восхитился автор ролика в группе «Нижний Новгород. Без цензуры». - На катке стадиона «Труд» молодой человек сделал предложение своей девушке.

Мнения нижегородцев, увидевших этот ролик, разделились. Одни искренне восхищались смелостью молодого человека, а другие посчитали, что выставлять свои чувства на показ влюбленным не следовало.

- Парень романтик, - уверен Евгений Киреев. – Молодец! Дай бог им счастья.

- Очень красиво и запомнится, - согласилась с ним Екатерина Братцева. - Молодцы! Молодежь, так держать.

- Вспоминаю молодость, - пустился в воспоминания Рустам Рыбаков. - Каких только безумных поступков не делал. Да, романтично, но года берут своё. Сейчас я так не могу и не хочу. На бабу смотрю со здоровым цинизмом, а если подкатываю, то нагло и уверенно.

- Один вопрос: а дома в тепле они не разговаривали? - возразила им Оля Максимова. - Что за манера вытаскивать личное на публику.

- Показуха, - согласился с ней Евгений Феаси.