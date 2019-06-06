2019-06-06T08:56:51+03:00
Общество

Разбил машину, сломал ногу: Чем обернулось предложение руки во время ЧМ-2018

«Комсомолка» выяснила, как сложились отношения у влюбленной пары после чемпионата мира по футболу
Юлия ДАНЧЕНКО
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Разбил машину, сломал ногу: Чем обернулось предложение руки во время ЧМ-2018Разбил машину, сломал ногу: Чем обернулось предложение руки во время ЧМ-2018Фото: Предоставлено героем публикации
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Почти год назад в Нижнем Новгороде проходили матчи чемпионата мира по футболу. Три недели город был похож на большой карнавал. Праздничное настроение захватило город. Нижегородцы не только пели, танцевали и болели на футбольных матчах, но делали предложения руки и сердца прямо на стадионе.

Одним из влюбленных, который ради заветного «да» прошел настоящий квест, стал Сергей Тихонов. Именно его плакат красовался на трибуне во время матча Швейцария – Коста-Рика. Тогда счастливые влюбленные Сергей и Юлия планировали романтическую свадьбу в одной из стран Карибского бассейна. «Комсомолка» решила выяснить, как сложилась их судьба после чемпионата мира по футболу и удалось ли совершить задуманное.

Во время матча Швейцария-Коста-Рика Фото: Предоставлено героем публикации

Во время матча Швейцария-Коста-РикаФото: Предоставлено героем публикации

Оказалось, что жизнь немного откорректировала их планы.

- Свадьбу мы действительно сыграли, но сделали это в Нижнем Новгороде, а потом уехали в Доминикану, - рассказал «Комсомольской правде» - Нижний Новгород» Сергей Тихонов. – Сначала мы хотели организовать регистрацию в Доминикане, но она выходила почти в тысячу долларов.

Да и сама поездка получилась не слишком удачная. За несколько дней до свадьбы Сергей разбил машину, а в первый же день отдыха – сломал ногу.

- Первый раз зашел в море и попал в яму, - с улыбкой вспоминает Сергей. – И весь отпуск проходил в гипсе.

Но несмотря на печальные события в начале семейной жизни, и Сергей, и Юлия счастливы вместе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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