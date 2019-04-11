«Сегодня тебя поздравит весь город»: нижегородец сделал самое романтичное предложение руки и сердца

- Вот это красота! – две девушки остановились напротив нижегородской телебашни, которая была усыпана бабочками и сердечками.

Вечером 10 апреля нижегородская телебашня переливалась всеми цветами радуги, сверкая и маня своей красотой. Столь необычную подсветку нижегородцы видели впервые. Прохожие оглядывались, восхищались, кто-то специально останавливался, чтобы полюбоваться подольше, и тут на башне поплыли огромные буквы: «Ты выйдешь за меня замуж?».

Столь романтичное предложение руки и сердца сделал нижегородец Илья Саечников.

- Вчера у меня был день рождения. Илья пришел вечером и сказал, что будет сюрприз, - рассказала «Комсомолке» девушка Ильи Мария Алексеева. – Он завязал мне глаза, посадил в машину, и мы поехали. Потом куда-то поднимались.

В результате Мария с Ильей оказались в кафе напротив телебашни, которая светилась и переливалась.

- Сегодня тебя поздравит весь город, - сказал Илья.

После чего на башне поплыла надпись: «С днем рождения», а потом… «Ты выйдешь за меня замуж?»

Удивленная Мария тут же ответила: «Да!» своему любимому. А чуть позже пришло сообщение от директора нижегородской телебашни Михаила Небольсина, что он хочет сделать подарок влюбленным и специально для них продлил романтическую подсветку на телевышке.

- Я, конечно, предполагала, что он в скором времени сделает предложение, - призналась Мария. – Мы с ним встречаемся уже шесть с половиной лет.

«Сегодня тебя поздравит весь город»: нижегородец сделал самое романтичное предложение руки и сердцаФото: Предоставлено героем публикации

Оказалось, что Илья уже давно хотел сделать предложение Марии, но все никак не мог придумать оригинальную подачу. Идея с телебашней возникла во время чемпионата мира по футболу, когда на нижегородской вышке появились надписи. Илья дождался дня рождения Марии, и получился двойной подарок.

Несмотря на то, что Илья занимается строительством, он всегда был очень романтичным и внимательным.

- Он никогда не спрашивает, что подарить, но его подарки всегда оказываются самыми лучшими, - рассказала Мария. – Он очень внимателен и всегда запоминает, что его хочу, а потом мне дарит это.

Мария и Илья вместе учились в школе и встречаются с 10 класса.

- Он мне всегда очень нравился, - призналась Мария. – И я была инициатором наших отношений. А потом все закрутилось…

Свадьбу новоявленные жених и невеста планируют провести в августе, а сейчас придумывают к ней необычный и романтичный сценарий.