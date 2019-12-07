2019-12-07T21:30:47+03:00
Происшествия

Глеб Никитин поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим в страшном ДТП на Горького

Вылетевшая на тротуар иномарка врезалась в группу детей, учительница погибла
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
Поделиться:
Комментарии: comments1
Глеб Никитин поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим в страшном ДТП на ГорькогоГлеб Никитин поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим в страшном ДТП на ГорькогоФото: ГУ МЧС по Нижегородской области
Изменить размер текста:

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил своему заместителю Андрею Гнеушеву, а также региональному минздраву оказать всю необходимую помощь, в том числе психологическую, пострадавшим в массовом ДТП на улице Горького 7 декабря 2019 года. Напомним, после столкновения с двумя автомобилями одна из машин вылетела на тротуар и врезалась в группу подростков, направлявшихся в театр.

- Учитывая режим выходного дня, в детской областной больнице привлечены к работе дополнительно специалисты, чтобы всем подросткам была оказана помощь в полном объеме, - отметил Глеб Никитин.

По данным регионального министерства здравоохранения, в результате аварии пострадало 12 человек, в том числе 9 подростков. Все несовершеннолетние доставлены в детскую областную больницу, по предварительной информации угрозы жизни нет. Работа детской областной больницы усилена для оказания необходимой помощи всем поступившим. Один из взрослых госпитализирован с травмами легкой степени тяжести, состояние второго оценивается как средней степени тяжести. Еще одна учительница скончалась от полученных травм.

12 человек пострадали в ДТП в Нижнем Новгороде.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Иномарка вылетела на тротуар в группу детей в Нижнем Новгороде»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Около 7500 человек остались без горячей и холодной воды в Нижнем Новгороде
Семь районов Нижегородской области «получили зачет» по нацпроектам
Центр ядерной медицины появится в Нижнем Новгороде
Нижегородец напал на 88-летнюю пенсионерку ради бутылки водки
Центр Нижнего Новгорода перекроют до 13 января
Нижегородские сироты получили ключи от квартир
Арендовать однокомнатную квартиру в Нижнем Новгороде стало дешевле
Подростки воровали ограждения с могил в Нижегородской области
Нижегородский трамплин почти достроен
В Автозаводском районе опять авария на тепловых сетях
Глеб Никитин: «В этом году впервые проведено электронное голосование по благоустройству городских территорий»
В Нижегородской области за взятку судят сотрудника исправительной колонии
В историческом центре Нижнего Новгорода ставят главную елку города
В Нижнем Новгороде меняются маршруты общественного транспорта
В Дзержинске незаконно уложили асфальт
В течение дня в Нижнем Новгороде возможны небольшие осадки