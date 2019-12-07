Глеб Никитин поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим в страшном ДТП на Горького

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил своему заместителю Андрею Гнеушеву, а также региональному минздраву оказать всю необходимую помощь, в том числе психологическую, пострадавшим в массовом ДТП на улице Горького 7 декабря 2019 года. Напомним, после столкновения с двумя автомобилями одна из машин вылетела на тротуар и врезалась в группу подростков, направлявшихся в театр.

- Учитывая режим выходного дня, в детской областной больнице привлечены к работе дополнительно специалисты, чтобы всем подросткам была оказана помощь в полном объеме, - отметил Глеб Никитин.

По данным регионального министерства здравоохранения, в результате аварии пострадало 12 человек, в том числе 9 подростков. Все несовершеннолетние доставлены в детскую областную больницу, по предварительной информации угрозы жизни нет. Работа детской областной больницы усилена для оказания необходимой помощи всем поступившим. Один из взрослых госпитализирован с травмами легкой степени тяжести, состояние второго оценивается как средней степени тяжести. Еще одна учительница скончалась от полученных травм.