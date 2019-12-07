По факту смертельного ДТП с группой детей в Нижнем Новгороде возбуждено уголовное дело

В Нижнем Новгороде начато расследование уголовного дела, возбужденного по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения». Напомним, в субботу, 7 декабря, в центре города произошла чудовищная авария – после массового ДТП одна из машин вылетела на тротуар и протаранила группу девятиклассников, направлявшихся в театр. Девять детей и двое взрослых были госпитализированы, мама одной из учениц, сопровождавшая группу, погибла от полученных травм.

- Водитель автомобиля «Тойота», выезжая с прилегающей территории на улице Максима Горького, пересек полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем «Ауди», а также припаркованным автомобилем, который вылетел на тротуар и врезался в пешеходов, - сообщили «Комсомольской правде» - Нижний Новгород» в пресс-службе СУ СКР по Нижегородской области.

Состояние пострадавших детей оценивается как средней степени тяжести. Троим ребятам потребовалась хирургическая помощь.

43-летний водитель «Тойоты» был задержан. Он отказался от медицинского освидетельствования. Мужчина не трудоустроен. Ранее он был лишен прав за пьянство за рулем, однако срок лишения уже истек. По предварительным данным, виновник ДТП – Виктор Пильганов, сын бывшего генерал-майора юстиции Александра Пильганова.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.nnov.kp.ru/video/embed/748378" frameborder="0"></iframe> 12 человек пострадали в ДТП в Нижнем Новгороде.

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