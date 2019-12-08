Стало известно о состоянии детей, пострадавших в результате жуткого ДТП в Нижнем Новгороде

Состояние девятиклассников, пострадавших в страшной аварии на улице Максима Горького в Нижнем Новгороде 7 декабря, оценивается как стабильное. Как рассказали в региональном министерстве здравоохранения, двоих ребят прооперировали, всем детям сделали УЗИ органов брюшной полости. А кому требовалось - выполнили компьютерную томографию головы.

- Детям оказана вся необходимая помощь, - заверил заведующий отделением травматологии детской областной больницы Иосиф Шарипов.

По словам специалистов, через пару недель школьники окажутся дома, кто-то может быть отпущен уже через четыре-пять дней (они будут наблюдаться по месту жительства).

Напомним, что в автокатастрофе пострадали также двое взрослых. Их состояние, по данным минздрава, остается без изменений.

«Комсомольская правда» рассказывала, что в начале шестого 7 декабря в центре Нижнего Новгорода произошла жуткая авария. После массового ДТП одна из машин вылетела на тротуар, на котором находилась группа девятиклассников вместе с сопровождающими. Они шли на представление в Театр юного зрителя. В результате аварии девять детей и двое взрослых были госпитализированы. Мама одной из учениц погибла от полученных травм.

Сообщалось, что, по предварительным данным, виновником ДТП является сын бывшего генерал-майора юстиции Александра Пильганова Виктор. Мужчина отказался от освидетельствования на состояние алкогольного опьянения. Известно, что ранее мужчина уже был лишен водительских прав за управление авто в нетрезвом виде.

Смертельное ДТП в Нижнем Новгороде.Видео: BAZA

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